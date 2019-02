Commission de la femme arabe : Ce sera le 24 février à Alger

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a présenté, hier, au Caire les axes de la protection sociale adoptés par l'Algérie pour la promotion de la femme et la consolidation de sa place au sein de la société, en vue de lui permettre d'assumer son rôle, garanti par la Constitution et les législations nationales dans tous les domaines, indique un communiqué du ministère. Présidant, au Caire, les travaux de la réunion arabe préparatoire à la 63e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW63), prévue mars prochain à New York, en sa qualité de présidente de la session actuelle de la commission de la femme arabe, Mme Eddalia a réitéré son appel aux ministres arabes à participer «massivement et efficacement» aux travaux de la 38e commission de la femme arabe, prévue le 24 février à Alger, ajoute le communiqué. La ministre prendra également part à la réunion ministérielle africaine préparatoire à la CSW63, en sus de sa participation aux festivités organisées par l'Organisation de la femme arabe (OFA), à l'occasion de la journée de la femme arabe, au cours de laquelle les drapeaux des pays arabes seront hissés au nouveau siège de l'organisation, sis au Caire, conclut le document.