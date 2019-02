Dans un message de condoléances à la famille du défunt Abdelmalek Guenaïzia, le Président Bouteflika : « Une vie au service de la liberté et de la souveraineté de l’Algérie »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille de feu Abdelmalek Guenaizia, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, décédé à l'âge de 83 ans, dans lequel il a affirmé que «l'Algérie a perdu un fils qui a voué sa vie à la défense de la liberté et la dignité de son peuple et de la souveraineté de sa patrie.

«J'ai appris avec une profonde affliction le décès du moudjahid Abdelmalek Guenaizia, qu'Allah bénit son âme et l'agréé dans son vaste paradis», a affirmé le chef de l'Etat ajoutant que «l'Algérie a perdu un fils qui a voué sa vie à la défense de la liberté et la dignité de son peuple et de la souveraineté de sa patrie» Rappelant que «feu Abdelmalek Guenaizia s'était engagé, aux côtés de ses compagnons, dans la guerre de libération contre le colonialisme où il s'était illustré par une détermination sincère et infaillible, préférant le sacrifice corps et âme à une vie de résignation et d'abdication à un occupant qui a spolié la patrie et la dignité», le président de la République a mis en avant le courage et la bravoure du défunt dans le combat «jusqu'à la victoire sur le colonisateur et le brandissement de l'étendard de la liberté et de l'indépendance à travers toutes les régions du pays». «Le regretté a eu un autre parcours, tout aussi noble que celui du message de la Guerre de libération pour la mise en place des fondements de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), à laquelle il a contribué en servant, dans ses rangs, l'Algérie avec dévouement durant des décennies», a relevé encore le Président Bouteflika, avant d'évoquer «les autres hautes fonctions qu’il a occupées avec le même dévouement au service de l’Algérie».

«En partageant avec vous cette douloureuse épreuve, je tiens à vous exprimer mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Dieu, le Tout puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis en le comblant des rétributions promises aux fidèles Chouhada et moudjahidine, de vous assister et de vous apporter patience et réconfort», a conclu le chef de l’Etat.

---------------------

M. Bensalah :

L'un des vaillants enfants de l'Algérie

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a adressé un message de condoléances à la famille de l'ancien ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, le général major, Abdelmalek Guenaïzia, dans lequel il a affirmé que l'Algérie avait perdu «un de ses vaillants enfants qui ont consacré leur vie au service de la patrie contre l'occupant français, mais aussi durant le processus d'édification de l'Algérie indépendante». «C'est avec tristesse et affliction que j'ai appris la nouvelle de la disparition du regretté, Abdelmalek Guenaïzia. En cette douloureuse circonstance où l'Algérie perd un de ses vaillants enfants qui ont voué leur vie au service de la patrie, durant la période coloniale et après l'indépendance, je m'incline avec déférence devant son parcours riche de réalisations à travers les différentes postes de responsabilité qu'il a eu à assumer avec probité et dévouement en tant que comandant de l'Armée nationale populaire (ANP)», a écrit M. Bensalah.

Pour sa part, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et ses compagnons d'arme, dans lequel il a adressé ses «condoléances les plus attristées» et exprimé «sa profonde compassion». A la même occasion, M. Zitouni a mis en exergue le parcours militantiste et professionnel du regretté qui a «rallié très tôt» les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) et poursuivi sa carrière militaire avec dévouement au lendemain de l'indépendance.

---------------------

Il avait rejoint l'ALN en 1958

L'ancien ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, le général major Abdelmalek Guenaïzia, est décédé hier à l'âge de 83 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Né le 20 novembre 1936 à Souk Ahras, le défunt a été désigné, en 2005, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale jusqu'en 2013. Le défunt avait rejoint l'Armée de libération nationale (ALN) en avril 1958 à l'âge de 22 ans où il a servi comme officier instructeur, puis comme commandant d'unités de combat. Après l'indépendance, le défunt a occupé, après un cycle de formation effectué en ex-URSS et en France, plusieurs fonctions, notamment celles de commandant de brigade blindée, directeur central de la logistique puis du matériel et des fabrications militaires au sein du MDN. Abdelmalek Guenaïzia a été promu au grade de général en 1984 avant d'être désigné, en 1985, commandant des forces aériennes, une fonction qu'il a cumulée à partir de 1987 avec celle d'adjoint au chef d'état-major de l'ANP. Nommé en 1990 chef d'état-major de l'ANP, il a été promu, en 1991, au grade de général-major. Guenaïzia a également occupé le poster d'ambassadeur d'Algérie en Suisse. Il a été décoré de la médaille de l'Armée de libération nationale, de la médaille de l'Armée nationale populaire, ainsi que de l'Ordre du mérite national «El Athir».

Le défunt qui a participé à la guerre israélo-arabe de 1973 en tant que commandant d'une brigade blindée, a été décoré par le président égyptien Mohamed Anouar Sadat.