Investissements enregistrés en 2018 : Métallurgie et agroalimentaire prédominent

Les secteurs métallurgique-mécanique-électrique et agroalimentaire ont été prédominants, en termes de valeur, dans les projets d'investissements industriels enregistrés auprès de l'Agence nationale de développement des investissements (ANDI) durant l'année 2018. Ainsi, sur les 2.293 projets industriels enregistrés pour un montant de 1.039 milliards de DA, la filière des Industries Sidérurgique-Métallique-Mécanique-Electrique-Electronique (ISMMEE) a représenté un montant de 296 milliards de DA (28% de la totalité du secteur industriel) pour 420 projets, devant créer 26.654 emplois, précise l'ANDI. Sur les 296 milliards de DA, un montant de 238 milliards de DA concerne la création de 280 nouvelles usines (à titre de créations nouvelles) prévoyant la création de 20.352 postes d’emploi.

Ces investissements de type création nouvelle sont concentrés dans les filières de métallurgie, électrique, de mécanique, de sidérurgie et électronique. Ainsi, dans la Métallurgie, il a été déclaré 108 projets dans divers segments de fabrication, notamment de charpente, de menuiserie, d’emballage, de mobilier et autres articles métalliques.

Pour la branche Electrique, 60 projets ont été inscrits dans divers segments de fabrication essentiellement d'appareillages électriques et électroménagers divers, de fabrication d’équipements liés aux domaines de l'énergie solaire et électrique, et des câbleries. Concernant la Mécanique, 56 projets ont été enregistrés auprès de l'ANDI dans divers segments d’assemblage et construction de véhicules, la fabrication de pièces détachées et d'accessoires pour auto, de machines-outils et d'équipements. La Sidérurgie a enregistré 41 projets dans, essentiellement, la transformation d'aciers courants dont le laminage, le profilage à froid, le tréfilage, l’étirage, la fabrication d’aciers fins et spéciaux, les tuberies, les laminoirs et les fonderies. Quant à la sous-filière Electronique, 15 projets ont été inscrits pour la production, notamment d’équipements informatiques, de bureautique et de téléphonie. Par ailleurs, le secteur des Industries Agroalimentaires vient en deuxième position, en termes de valeur, dans le secteur industriel avec des projets enregistrés de 241 milliards de DA (23% de la totalité du secteur industriel) pour 575 projets (25%) avec la création de 21.927 emplois. Sur ces 575 projets, il a été enregistré 421 projets de créations nouvelles pour un montant de 172 milliards de DA et prévoyant la création de 14.907 postes d’emploi. Ces 421 investissements de type créations nouvelles sont concentrés essentiellement dans les filières de fabrication d’aliments pour animaux (56 projets), transformation et conservation de fruits et légumes (55 projets), abattage et découpage industriel de viandes (40 projets), huileries et raffinage d’huile d’origine végétale (36 projets), chocolaterie (22 projets), transformation du lait (16 projets), boulangerie industrielle (14 projets), fabrication de produits de la confiserie (14 projets), biscuiterie, pâtisserie et produits de régime (64 projets), grillage de fruits secs et étuvage des légumes secs (9 projets), pâtes alimentaires (8 projets) et autres transformation agroalimentaires (87 projets). Pour rappel, le total des investissements enregistrés (industrie, tourisme, agriculture, santé et autres) en 2018 auprès de l'ANDI s'est établi à 4.125 projets pour un montant de 1.676 milliards de DA. Ces projets prévoient la création de 143.320 emplois. S'agissant des investissements impliquant des étrangers, ils sont d'un montant de 146 milliards de DA et sont concentrés principalement dans l’industrie.



Répartition régionale : forte concentration dans le Nord



La répartition des investissements inscrits durant l’année 2018 par région montre la prépondérance dans la région du Nord, à forte concentration d’activités économiques, et ce, à hauteur de 59% en terme de nombre avec 2.427 projets, 66% en terme de valeur avec 1.113 milliards de DA, et 64% en nombre d’emplois pour 91.608 postes de travail prévus. Selon l'ANDI, les investissements enregistrés dans les Hauts Plateaux ont représenté 27% du nombre total de projets, soit 1.098 projets, 24% de la valeur totale investie, soit 97 milliards de DA, et 25% du nombre total d’emplois enregistrés, soit 35.258 postes d’emploi. Dans la région du Sud, les projets inscrits ont représenté 15% du nombre total de projets, soit 600 projets, 10% du montant d’investissements, soit 167 milliards de DA, et 11% du nombre total d’emplois, soit 16.454 postes de travail. La lecture des données par sous-région montre que la région des Hauts Plateaux Est a totalisé en 2018 près de 20% du nombre total de projets enregistrés, soit 798 projets, supplantant toutes les autres sous-régions après celle du Nord-Centre. De même, la sous-région Sud-Est, où se situent de grands pôles économiques et industriels tels qu’El Oued, Ouargla, Ghardaïa et Biskra notamment, ont enregistré 11% du nombre total de projets, soit 453 projets, supplantant les sous-régions Sud-Ouest et Grand Sud.