Une étude est en cours avec un partenaire polonais : Des véhicules bientôt convertis au Sirghaz

Le ministre de l’Énergie a annoncé, depuis Tlemcen, qu’une étude est en cours avec une entreprise polonaise, pour généraliser l’installation des kits GPL «Sirghaz» pour les véhicules roulant au gasoil dans le but de rationaliser la consommation de cette source d’énergie et de protéger l’environnement contre la pollution. En termes de chiffres, «l’objectif de 900.000 à 1 million de kits GPL Sirghaz à installer a été fixé à l’horizon 2020 à l’échelle nationale, grâce à la formation des jeunes dans ce créneau», a déclaré Mustapha Guitouni, précisant que 400.000 kits «Sirghaz» sont installés annuellement dans différentes wilayas pour les véhicules roulant en essence.

Lors de son déplacement, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de bien former les jeunes détenteurs de diplômes de techniciens supérieurs et d’ingénieurs. Récemment, dans une visite l’ayant mené à Bouira, il a souligné qu’«il faut que les gens roulent au GPL, et nous devons généraliser les centres de conversion à travers le pays». «Actuellement, a-t-il soutenu, il y’a 400 000 véhicules convertis en GPL, et nous avons réduit la facture de l’importation des carburants. Nous avons lancé un programme qui apportera ses fruits, qui va concerner un million de véhicules à l’horizon 2021, le secteur de l’énergie va vers l’utilisation du GPL et du Sirghaz pour réduire l’importation de l’essence et du gasoil, nous ne pouvons pas continuer de cette façon». Par ailleurs, il convient de rappeler que Guitouni avait annoncé que l’utilisation du gaz du pétrole liquéfié (GPL) par un demi-million de véhicules réduira la facture d’importation des dérivés du pétrole de 30 % à l’horizon 2020 et indiqué que l’utilisation du GPL est passé de 260.000 véhicules en 2016 à 400.000 en 2018, devant atteindre, selon lui, plus de 500.000 en 2020. Soulignons que l’Algérie produit actuellement 11,5 millions de tonnes de dérivés du pétrole par an et importe 3,5 millions de tonnes de ces produits raffinés pour satisfaire les besoins nationaux. Ce chiffre sera revu à la baisse dans les prochaines années grâce à la raffinerie d’Arzew (Oran) qui aura une capacité de production de 2 à 3 millions t/an et l’utilisation du GPL. Entre le premier semestre 2017 et la même période de 2018, l’utilisation du GPL est passée de 185 000 tonnes à 260 000 tonnes, selon les chiffres de Rachid Nadil, P-dg de Naftal, expliquant que la baisse de la consommation des carburants est due à la hausse de leur prix prévue dans la loi de finances 2018. Dans le détail, le même responsable affirmait que la consommation de l’essence normale a reculé de 2% de janvier à juin 2018, par rapport à la même période en 2017, tandis que la consommation d’essence sans plomb a diminué de 1% au cours de la même période. D’autre part, M. Nadil soulignait que l’augmentation de la consommation de GPL est également due au programme de soutien gouvernemental pour l’installation du système GPL. «Pas moins de 500 000 véhicules, a fait savoir le même responsable, doivent être convertis à l’horizon 2021, permettant un gain de consommation de l’essence de 1,82 million de tonnes sur la période 2018-2021».

Fouad Irnatene