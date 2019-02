Forêts : 4 ateliers régionaux pour le Développement durable

Le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi, a fait part, dimanche à Batna, de l’organisation de 4 ateliers régionaux consacrés à l’explication de la stratégie générale du secteur des forêts, dans le cadre du développement durable à l’horizon 2035. S’exprimant à l’ouverture du premier atelier régional organisé au chef-lieu de wilaya, le même responsable, qui était accompagné du wali, Abdelkhalek Sayouda, a précisé que le deuxième atelier sera organisé la semaine prochaine à Jijel, alors que le troisième atelier est prévu la semaine d’après à Timimoune (Adrar) et le quatrième atelier à Médéa. Ces ateliers seront soldés par la prise de décisions et la formulation d’instructions en rapport avec le concept de l’économie forestière et les potentialités et capacités d’investissement dans ce secteur, comme la création de forêts de détente et de distraction, a ajouté le même responsable. La question des feux de forêt sera également évoquée, au cours de ces ateliers, a ajouté M. Mahmoudi, précisant que l’année 2018 avait été marquée par l’acquisition de 40 nouveaux engins d’intervention préliminaire et la création de 5 colonnes mobiles à travers plusieurs régions du pays, avec la possibilité de multiplier leur nombre au vu de leur efficacité, et ce après discussion et concertation avec les Conservations des forêts, dans le cadre de ces ateliers. La directrice des études chargée de la coopération internationale auprès de la Direction générale des forêts (DGF), Ghania Bessah, a indiqué, à cette occasion, que le «projet de la stratégie nationale pour la gestion forestière à l’horizon 2035, élaboré de manière collective et sectoriel, était en phase de validation par les hautes instances». Les engagements liant l’Algérie aux organisations mondiales dans le cadre de conventions, à l’instar de «Ramsar» et autres en rapport avec la préservation des ressources naturelle et leur valorisation, et le développement économique national ont été pris en considération dans l’élaboration de ce projet, a ajouté la même responsable. Ce premier atelier a été marqué par la présentation de plusieurs interventions traitant des cadres légaux et réglementaire de la stratégie, l’objectif du développement durable, la protection des systèmes environnement, le phénomène de feux de forêts, la gestion forestière, la protection des terres contre la désertification et la gestion des moyens, en plus de l’information, de la communication et de l’organisation. Plusieurs recommandations portant publication à grande échelle du document de la stratégie sectorielle des forêts, l’étude de la possibilité d’organiser des ateliers régionaux pour discuter des détails de cette stratégie et la validation du programme de développement forestier de wilaya ont été émises au terme de cette rencontre régionale. Ont assisté à cet atelier régional, le directeur de l’École nationale des forêts, Athmane Beriki, en plus de directeur centraux de la DGF, des conservateurs de forêts des wilayas de l’est du pays et des Haut Plateaux, dont Mila, Oum El-Bouaghi, Constantine, Djelfa, Tébessa, Bouira et Sétif, en plus du directeur général de l’entreprise régionale du génie rural et les directeurs des parcs nationaux Belesma et Djurdjura et la zone protégée de Djelfa.