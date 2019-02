Programme du théâtre national algérien pour le mois de février : Des spectacles pour tous les goûts

Le théâtre national algérien (TNA) propose à ses passionnés, plusieurs spectacles au cours du mois de février, pour ainsi satisfaire toutes les tranches d’âge amoureuses du quatrième art.

A commencer par le rendez-vous de demain et jeudi, le spectacle «El Assifa» (l’orage), une adaptation du célèbre dramaturge Aimé Césaire, mis en scène par Atika Yerarhi et Lionel Longubardo, une production de la troupe théâtrale «Festin».

Pendant les week-ends, les enfants auront leur moment théâtral avec la programmation de plusieurs pièces de théâtre comme Sadik el bia, (l’ami de l’environnement), mis en scène par Houcine Kennani et produit par le TNA.

Le monologue est au rendez-vous aussi avec le spectacle Keyas wa kennas, écrit par Ahmed Rezzag, interprétation de Fouzi Bait, et mise en scène d’Abdelghani Chentouf, une production de la coopérative «Rocher noir» de Boumerdès. Pour la journée du onze février, les passionnés des planches auront à assister à la générale du spectacle Saha l’artiste, une production de la coopérative théâtrale «Esinjab» de Bordj Menail.

Place à la musique avec un spectacle de musique classique suivi d’un cours pédagogique destinée aux enfants présenté par l’Institut régional de la formation musicale d’Alger. Pour le week-end des jeudi et vendredi de la mi-février, un spectacle d’exception aurait lieu sur les planches du TNA, à savoir Nathan le sage, mis en scène par Alice et Bertrand Kazmareck, production de l’association Interreligieuse de la ville d’Istres.

Pour ce qui est des hommages, le TNA et l’association du Troisième millénaire devraient rendre hommage à l’artiste Abdelaziz Karda.

Une rencontre littéraire intitulée « Ahl el Masrah » aurait lieu au club M’hamed Ben Guettaf. Le dernier spectacle du mois de février serait grandiose avec la célèbre tragédie de Williams Shakespeare Macbeth.

Kader Bentounès