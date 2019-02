Des bibliothèques rurales à Djelfa : Pause lecture en plein air

«L’installation de bibliothèques en plein air par les jeunes est une fierté», a notamment souligné le ministre de la Culture, M. Azzedine Mihoubi, lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Djelfa.

Le ministre de la Culture a entamé sa tournée par l'inauguration d'une bibliothèque rurale dans la commune de Bouira Lahdab, située à 80 km au nord de wilaya, qui constitue un véritable lieu de vie, un creuset d’échanges et un outil de convivialité. Elle stimule la vitalité d’un territoire.

Sur les lieux, le ministre s’est exprimé sur le rôle de ce genre de bibliothèques, qui, à l’heure de la cyberculture, se diversifie et devient prépondérant dans le champ culturel. Il a précisé que l'installation, par les jeunes, de bibliothèques en plein air (dans les rues) disposant de livres pour la lecture ou l'échange revêtait une signification et constituait un message fort adressé à la société pour l'encourager à s'intéresser au livre et au savoir.

M. Mihoubi a mis en avant, à ce titre, l'importance du livre dans l'éducation des générations, d'autant qu'il est la première source de savoir, sous toutes ses formes papier, numérique, voire audio. «Inculquer à l’enfant les valeurs de la lecture et créer un espace lui permettant une communication avec les autres se veut une voie d’avenir car le savoir passe par le livre qui réserve un avenir basé sur la renaissance scientifique, éducative, culturelle et intellectuelle», a-t-il soutenu.

Le ministre a rappelé, à ce titre, que "l'Etat n'a ménagé aucun effort pour créer, à travers toutes les communes du pays, des bibliothèques et des espaces de lecture, quels que soient leurs dénominations (rurales, urbaines et principales), qui jouent un rôle essentiel et contribuent à l’élimination du vide qui influence négativement sur nos enfants et la génération montante en particulier". Après avoir affirmé que «la wilaya de Djelfa compte parmi les wilayas qui ont bénéficié d’un intérêt particulier en ce sens, et se renforcera, à travers cette visite, par la dotation d'espaces de lecture publique de 26.000 livres, lesquels seront ultérieurement distribués par la direction de la Culture», le ministre a indiqué que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accordait un intérêt particulier au livre, en y consacrant d'importants budgets consacrés au soutien à l'édition, en sus d'autres programmes et plans relatifs à l'impression qui ont bénéficié aux éditeurs, auteurs et lecteurs.

Le premier responsable du secteur de la culture a indiqué que cette structure sera dotée d'un laboratoire des langues et d'une salle de conférences. Mettant en avant les apports de la wilaya de Djelfa sur la scène culturelle nationale, le ministre a souligné qu'elle «est présente dans tous les domaines et qu'elle compte des écrivains et des poètes qui ont fait honneur à l'Algérie dans les fora internationaux», ajoutant que «tout cela constitue une valeur ajoutée pour notre culture», et d’ajouter : «Nous veillons à ce que la wilaya de Djelfa, qui compte bon nombre de créateurs, d'intellectuels et de critiques, jouisse d'un intérêt et d'un appui permanent. Nous félicitons cette wilaya dont le théâtre régional a dernièrement remporté un prix national en dépit de sa récente création», a déclaré M. Mihoubi.

Le ministre a achevé la première journée de sa visite par l'inspection, au chef-lieu de wilaya, du projet de réalisation de deux annexes d'art plastique et de musique pour un budget de 230 millions DA, dont le taux d'avancement des travaux est de 90%. Au deuxième jour de sa visite, le ministre devait se rendre au site archéologique de la commune de Zekkar (30 km au sud de la wilaya) et inspecter plusieurs structures relevant du secteur.

R. C.