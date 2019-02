Grand angle : Bras de fer

Quelle issue pour le bras de fer engagé entre le président élu du Venezuela, Nicholas Maduro, et son opposant, Juan Guaido, qui s’est autoproclamé président par intérim ? Difficile à dire, et ce même si la tournure que prennent les évènements laisse à penser que l’on s’achemine vers un conflit ouvert. Du moins tant que l’armée n’a pas encore lâché le président élu. Du reste, conscient du poids de l’institution militaire dans l’issue que prendra ce conflit, Nicholas Maduro a exhorté les Forces armées nationales bolivariennes (FANB) à « rester unies » pour faire face à la situation dans le pays. En face, Juan Guaido peut se targuer du soutien inconditionnel des USA et de quelques pays étrangers dont certains de l’Union européenne. En effet, nombre de pays européens ont décidé hier, après l'expiration d'un ultimatum lancé au président Nicolas Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, de reconnaitre Guaido comme «président en charge» du Venezuela. Les constitutionnalistes pourront disserter et expliquer la nuance entre «président par intérim», qu’il s’était donné le 23 janvier au moment de son annonce, et le statut de «président en charge» que lui ont accordé les pays européens. Mais, il est permis de croire qu’en refusant de le reconnaitre comme président par intérim, l’UE semble ne pas vouloir aller trop vite en besogne. Reste que pour Juan Guaido, ce qui compte le plus, c’est le soutien qui lui est apporté dans sa quête de prise de pouvoir. Et ce d’autant que pour les capitales qui misent sur lui, il a «la légitimité pour organiser des élections» présidentielles. Une élection anticipée revendiquée par les «nouveaux amis» du Venezuela mais rejetée par le président Maduro. La Russie, qui soutient le président élu, a réagi à cette nouvelle donne en affirmant, par la voix du porte-parole du Kremlin : «Nous percevons les tentatives de légitimer l'usurpation du pouvoir comme une ingérence directe et indirecte dans les affaires internes du Venezuela.» Une accusation récusée. Pour le ministre français des Affaires étrangères, «ce n'est pas de l'ingérence, à partir du moment où il y a une crise dans un pays, qu'il y a un appel du président Guaido à le soutenir pour rétablir la démocratie». Mais ce n’est pas parce c’est vous qui le dites M. Le Drian, que c’est forcément ce qui s’est passé. Pour Maduro, on cherche à légitimer un coup d’Etat pour faire main basse sur les ressources naturelles et énergétiques du pays.

Nadia K.