Processus d’Astana sur la Syrie : Sommet tripartite le 14 février à Sotchi

Un sommet des présidents de pays garants du processus d’Astana sur la Syrie, (Russie, Iran et Turquie), se tiendra le 14 février en cours dans la ville russe Sotchi, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, soulignant que le président russe, Vladimir Poutine, mènera, pendant le même jour, des entretiens avec ses homologues turc, Recep Tayyip Erdogan et iranien Hassan Rohani.

Le Kremlin a confirmé dimanche la tenue à Sotchi un sommet entre les dirigeants russes, turcs et iraniens, le 14 février, au cours duquel le président russe Vladimir Poutine tiendra des entretiens avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan et iranien, Hassan Rohani, a indiqué l'agence russe Sputnik. Dans ce contexte, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a affirmé lundi que les travaux en vue de la constitution de la Commission constitutionnelle syrienne étaient presque achevés, selon la même source. Le chef de la diplomatie russe a précisé, en outre, qu'une délégation russe, conduite par l'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine en Syrie, Alexander Lavrentev, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinen, avaient discuté récemment à Téhéran du lancement de la Commission constitutionnelle syrienne.

"Les fonctions de la formation rapide et du lancement du Comité constitutionnel syrien ont été discutées à Genève et les préparatifs du prochain sommet tripartite à Astana ont été examinés", a fait savoir M. Lavrov. Les ministres des Affaires étrangères de la Russie, de la Turquie et de l'Iran ont tenu une réunion à Genève le 18 décembre, en présence de l'ancien envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, afin de discuter du règlement politique de la crise syrienne. Les différentes parties ont convenu de faire, à cette occasion, de maintenir les efforts pour organiser la première session du Comité constitutionnel à Genève plus tôt cette année.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré plus tôt que la réunion des dirigeants de pays garants du processus d'Astana sur la Syrie se tiendrait le 14 février à Sotchi, précisant que les travaux pour former le Comité constitutionnel syrien sont sur le point de se terminer.