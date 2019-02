5e Conférence du G5 Sahel à Ouagadougou : Fédérer les efforts

La 5e session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat du G5 Sahel se tient hier à Ouagadougou en vue, entre autres, de mieux fédérer les efforts liés au développement et à la sécurité, a annoncé la présidence burkinabé. Dans un communiqué repris dimanche par des médias, la présidence burkinabé a rappelé que cette 5e Conférence se tient à un moment où "le Burkina Faso, qui s’apprête à prendre la présidence en exercice du G5 Sahel et pays hôte du sommet, déploie des efforts pour contrer les attaques terroristes sur son territoire". Au regard de ces défis sécuritaires pressants, ajoute le même document, "le G5 Sahel s’active avec ses partenaires techniques et financiers à l’opérationnalisation de sa Force Conjointe pour mieux contrer les actions terroristes des groupes armés dans la sous-région". La conférence d’Ouagadougou se tient après celles de N’Djamena tenue au mois de novembre 2015, de Nouakchott en 2016, de Bamako en février 2017 et de Niamey en février 2018. Au cours du sommet d’Ouagadougou, le président Roch Marc Christian Kaboré prendra la présidence en exercice de l’organisation, en remplacement de son homologue Mahamadou Issoufou du Niger.