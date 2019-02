L’ambassadeur vénézuélien à Alger : « Notre président légitime est Nicolas Maduro »

L’ambassadeur vénézuélien, M. José de Jesus Sojo Reyes, a exprimé, hier, lors d’une conférence de presse au siège de l’ambassade à Alger, son soutien au président Nicolas Maduro, en présence d’ambassadeurs, de représentants de la société civile et de partis. L’ambassadeur a déclaré que «le 4 février 1992, notre commandant Hugo Chavez s’était levé contre l’oppression et avait tenté de redonner le pouvoir au peuple».

«C’est un honneur de voir le peuple algérien nous soutenir inconditionnellement. Je suis fier de voir votre peuple être aux côtés de la révolution bolivarienne», a dit l’ambassadeur, qui se déclare «scandalisé d’entendre des propos appelant à aller à l’encontre du choix souverain du peuple», avant de rappeler que Maduro a été élu, en mai dernier, à plus de 70% des voix.

Il a mis en exergue le fait que «Juan Guaido, député, qui s’est autoproclamé président, piétine l’ensemble des institutions de notre nation, ainsi que notre Constitution qui définit les cas où le président en exercice peut être destitué».

«En 2002, lorsque les impérialistes ont fomenté un putsch contre le président Chavez, les mêmes techniques furent employées», a soutenu l’ambassadeur, avant d’indiquer que «c’est grâce à la volonté du peuple et de l’armée, garante de notre stabilité, qu’il a été rétabli».

Il ajoute que Juan Guaido est manipulé par plusieurs nations hostiles. «Les dirigeants de plusieurs partis de droite dans la région ont vivement encouragé Guaido à s’autoproclamer président, constituant par là un coup d’État annoncé».

Il a évoqué les propos du ministre des Affaires étrangères de son pays qui a déclaré à l’ONU que «les États-Unis ne sont pas derrière le coup d’État, mais devant». Le diplomate a déploré le rôle néfaste de médias étrangers qui «ont déclenché une véritable guerre psychologique contre le Venezuela et son président légitime».

Le diplomate a souligné qu’il soutient la démarche prônée par l’Algérie, selon laquelle «les problèmes des pays doivent se régler en interne», ajoutant que la guerre contre le Venezuela n’est pas nouvelle et qu’on cherche depuis longtemps à asphyxier l’économie. «Notre PIB a chuté de 50% en cinq ans, et ce n’est par hasard», dit-il.

L’ambassadeur se demande pourquoi les médias occidentaux ne diffusent pas les images des nombreuses manifestations de soutien au président.

«Notre armée est restée derrière son commandant en chef», a-t-il souligné, non sans rappeler que la révolution bolivarienne est éminemment humaniste, car elle prône la justice. «Nous sommes du bon côté de l’histoire», a-t-il lâché, avant de préciser que Maduro a appelé l’ensemble des amis du Venezuela à faire connaître la vérité à l’opinion internationale.

L’ambassadeur explique que le Venezuela a, de tout temps, soutenu l’ensemble des causes justes, telles que celles des peuples palestinien et sahraoui.

Le représentant de la jeunesse FLN a exprimé son soutien indéfectible au Venezuela, rejetant l’ingérence dans les affaires intérieures de ce pays ami.

«N’oublions pas que le FLN a toujours été un fidèle ami des mouvements révolutionnaires d’Amérique latine. À ce titre, nous ne pouvons tolérer aucune forme d’ingérence dans les affaires de ce pays frère et ami», dit-il.

Sami Kaïdi