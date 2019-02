Droits de l’homme : Le mauvais traitement des Sahraouis à El-Guerguerat dénoncé

Le représentant du Front Polisario aux Nations Unies, Sidi Mohamed Omar, a dénoncé les mauvais traitements de la part des autorités marocaines envers les Sahraouis, relevant une menace pour leurs vies au niveau de la zone tampon d'El Guerguerat, dans le sud-ouest du Sahara occidental, où le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 est violé par le Maroc. Dans une lettre adressée au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, M. Jean-Pierre Lacroix, après l'immolation du jeune Sahraoui Ahmed Salem Ould Ahmed Ould Lemgheimadh, samedi dernier à El Guerguerat, en signe de protestation contre les mauvais traitements perpétrés à son encontre par les officiers marocains, M. Mohamed Omar a attiré l’attention sur ce très grave et triste incident et le danger orchestré contre la vie des citoyens sahraouis. "Tout en attirant votre attention sur ce très grave et triste incident, nous voudrions souligner que la présence fréquente du Maroc dans la zone tampon à El Guerguerat ne soulève pas seulement des questions fondamentales relatives au cessez-le-feu et aux accords annexes cités par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2414 de 2018 (...) mais Ils (les incidents) mettent en danger la vie de nombreux Sahraouis, comme en témoigne le cas du jeune (Ahmed Ould Lemgheimadh)". M. Mohamed Omar a affirmé que "cette situation ne peut plus être tolérée et les Nations Unies doivent assumer toutes leurs responsabilités et veiller au plein respect du cessez-le-feu et des termes de l'accord militaire no 1".

Le 27 janvier dernier, Ahmed Salem Ould Ahmed Ould Lemgheimedh a observé un sit-in au "point de passage" d'El Guerguerat lorsque la douane marocaine, dans le cadre de sa politique discriminatoire systématique à l'égard des Sahraouis, a confisqué sa marchandise et tenté de l’éloigner par la force. Face à une telle pratique répressive, le jeune citoyen sahraoui homme s’est immolé par le feu et sa vie est en danger, a écrit le Front Polisario, précisant qu'en dehors de ses blessures graves, le jeune a été transféré à l'hôpital où son état demeure "très critique".