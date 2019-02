Le Maroc exhibe, encore une fois, son plan d’autonomie : Faire du neuf avec de l’ancien

Un jour, au siècle passé, le général Giap, et lors d’un discours mémorable à Alger, affirmait que «le colonisateur est un mauvais élève». Dans le dossier du Sahara occidental, notre voisin marocain détient sans conteste la palme du cancre de la classe. Contre vents et marées, il poursuit sa politique de fuite en avant refusant d’affronter une réalité tangible, préférant se gaver d’illusions sur sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis. Par la voix de son délégué auprès des Nations unies, Omar Hilale, Rabat se répète et se gave de discours qui ne trouvent aucun écho dans les entraves de l’institution onusienne, occupée à concrétiser le destin d’une population qui rêve depuis longtemps de se voir appliquer un des articles phares de la charte des Nations unies ; le droit des peuples à disposer d’eux mêmes. Et c’est dans ce sens que le discours rêveur de M. Hilale est en grand décalage et à contresens des avancées diplomatiques réalisées par l’émissaire de l’Onu pour le Sahara occidental, M. Horst Köhler. Ce dernier a su, grâce à la mobilisation, à l’appui et à la prise de conscience de la communauté internationale et celle des Etats-unis d’Amérique en particulier, faire redémarrer le processus de règlement de ce conflit qui a trop souffert d’un statut-quo devenu un obstacle à la paix. Une démarche qui a valu à l’émissaire onusien le plein soutien et « sans réserve » du Conseil de sécurité de l’Onu. En janvier, les membres du Conseil de sécurité se sont félicités de l’exposé de l’envoyé personnel et se sont dits prêts à continuer de soutenir ce dernier dans l’exercice de son mandat. Dans une déclaration, que M. Hilale feint d’ignorer lorsqu’il réitère récemment son plan d’autonomie devenu par la force des résolutions caduc et obsolète, les membres du conseil de sécurité évoquent sans suffoquer, pour certains d’entre eux, l’incontournabilité des négociations directes pour aboutir à un referendum d’autodétermination. Ainsi la position des Etats-unis est claire, au même titre que celle d'autres pays, à l'instar de la Russie, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de l'Afrique du sud… l'application ni plus ni moins des résolutions onusiennes et des lois internationales. Ce que M. Omar Hilale ne veut pas admettre et continue de ramer à contresens de l’histoire. Pour cela des «cours de soutien» s’avèrent plus que nécessaires.

M. T.