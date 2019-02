Sahara Occidental : Les mauvais traitements des Sahraouis à El-Guerguerat dénoncéS

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Talab Omar, a affirmé, dimanche, que la partie sahraouie était «très optimiste quant au climat positif» marquant le processus de paix mené par les Nations unies (ONU) pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

Dans une déclaration à l'APS au siège de l'ambassade sahraouie, M. Talab a indiqué que la plus grande épreuve à laquelle fait face, aujourd'hui, le Conseil de sécurité consistait à "parvenir à des négociations traitant le fond de ce conflit et assurant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination". "Toutes les parties concernées attestent de l'existence d'un climat positif au regard des efforts consentis par l'émissaire onusien, Horst Köhler, qui a salué lors de son dernier briefing devant le Conseil de sécurité les démarches entreprises jusqu'à présent concernant le règlement du conflit au Sahara Occidental", lesquelles, a-t-il dit, "ont impulsé une nouvelle dynamique tout en ouvrant de prometteuses perspectives en faveur du règlement". Selon, le diplomate sahraoui, toutes les parties ont convenu d'organiser un nouveau round de négociations dont les préparatifs auront lieu en février. Il est, également, attendu que M. Köhler établisse des contacts bilatéraux avec les deux parties du conflit, le Front Polisario et le Maroc, en plus des pays voisins en attendant la tenue, en mars, d'une autre séance de négociations . Par ailleurs, l'ambassadeur sahraoui a exprimé son souhait de voir cet optimisme se poursuivre afin de le transformer en des actions palpables devant faire pression sur le Maroc pour qu'il mette fin à ses positions entravant les efforts internationaux". Ainsi, "la plus grande épreuve pour le Conseil de sécurité est de parvenir à des négociations traitant le fond et permettant de prendre des décisions palpables contraignant l'occupant marocain à respecter la loi dans le but de parvenir à un règlement pour la cause sahraouie qui est une question de décolonisation et ce, à travers un référendum d'autodétermination", a-t-il souligné. Par ailleurs l'ambassadeur sahraoui a mis en garde contre "la dangerosité" des positions de certains pays qui couvrent l'occupant marocain, appelant ces pays à profiter d'une dynamique et d'une nouvelle opportunité pour parvenir à la résolution du conflit qui a duré trop longtemps et qui a entravé le développement dans la région. M. Taleb Omar a affirmé que la partie sahraouie est déterminée à aller de l'avant et à aider l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unis afin de réaliser de meilleurs résultats, ajoutant que "la Direction sahraouie ne demande que l'application de la légalité internationale", et pour cela elle demande à tous, notamment au Maroc à "consentir des efforts à même de contribuer à la création d'un climat adéquat à l'entame des négociations". En ce qui concerne la position de l'Arabie Saoudite du conflit au Sahara Occidental, M. Taleb Omar a exprimé son souhait de voire le Royaume prendre une position officielle qui soit "juste" envers la question sahraouie. Concernant la position américaine, M. Taleb Omar a reconnu que "le geste effectué dernièrement par Washington a beaucoup contribué au développement enregistré aujourd'hui au processus politique de la question sahraouie", appelant la partie américaine à poursuivre les efforts afin de mettre fin à ce gel et trouver une solution garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination". Ainsi la position des Etats unis est claire concernant la résolution de la question sahraouie, au même titre que celle d'autres pays à l'instar de la Russie, de la Grande Bretagne, de la Chine, de l'Afrique du sud et de la Bolivie, ainsi que les pays membres qui œuvraient à la résolution du conflit à travers l'application des résolutions onusiennes et des lois internationales".



« Les déclarations marocaines, contraires au processus de règlement onusien. »



L'ambassadeur de la RASD a fustigé, également les dernières déclarations du délégué marocain auprès de l'ONU, à travers lesquelles il a tenté d'évoquer à nouveau le prétendu plan d'"autonomie", mettant en garde contre le danger de cette position complètement contradictoire avec le processus onusien. M. Taleb Omar a exprimé l'indignation et le rejet de la Direction sahraouie des déclarations du délégué marocain Omar Hilale qui avait indiqué que dit que "’’l'autonomie’’" proposée par Rabat était "tout ce que peut être proposé pour le règlement du conflit au Sahara Occidental", des propos que l'ambassadeur sahraoui a qualifiés de "retour au point de départ du processus de négociation". Après avoir noté que ce genre de déclaration "n'exprime par une volonté réelle du négociateur marocain de parvenir à la paix et au règlement du conflit au Sahara Occidental", le diplomate sahraoui a mis en garde contre le "danger" de la poursuite de la position marocaine qui est contradictoire et ne répond pas aux objectifs du Conseil de sécurité et aux efforts de l'envoyé personnel du Secrétaire général onusien au Sahara Occidental, Horst Köhler.

Il a souligné, par ailleurs, que le dernier briefing présenté par M. Köhler devant le Conseil de sécurité "appelle à trouver une solution politique à la question sahraouie à condition que les parties au conflit, le Maroc et le Polisario, coopèrent ainsi que les pays voisins, membres du Conseil de sécurité et la communauté international en général à l'effet de trouver une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l'indépendance à travers l'organisation du référendum d'autodétermination. L'ambassadeur sahraoui a déploré l'attachement du Maroc à "la proclamation de souveraineté" sur le territoire sahraoui comme si que l'affaire a été résolue en sa faveur, alors que tout atteste, à travers les résolutions onusiennes et la CJUE, que "le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara Occidental et qu'il s'agit d'une question de décolonisation".

Il a réaffirmé, dans ce sens, que ces positions affichées par le Maroc ne font qu'entraver les efforts onusiens tout en se mettant en opposition à la nouvelle dynamique lancée récemment grâce à la réduction du mandat de la Minurso en reliant le renouvèlement de son mandat aux résultats réalisés. M. Taleb Omar a fait savoir que le climat crée par le Maroc, à savoir la fermeture des territoires occupés en interdisant les visites et en expulsant les journalistes ..., "n'aide pas et ne reflète pas une réelle volonté de s'orienter vers un règlement pacifique de la cause sahraouie".



Accord Maroc - UE : élaboration du dossier pour contester l’accord



Sur l’accord Maroc-UE, M, Abdelkader Taleb Omar, a réaffirmé que la Direction sahraouie compte présenter un dossier pour contester le dernier accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne (UE) devant les tribunaux européens et qu'elle prendra les procédures légales requises en cette matière pour la protection des ressources naturelles sahraouies.

L'ambassadeur sahraoui a réitéré que le peuple sahraoui et sa Direction poursuivront leurs démarches pour soulever cette question devant les tribunaux internationaux et européens en vue de constater sa nullité, vu qu'elle est contradictoire avec le droit international et les décisions de la Cour de justice européenne (CJUE). Il a fait savoir que le peuple sahraoui est convaincu que la justice européenne "ne peut pas être en contradiction avec elle même" et examinera cette question conformément à la loi, vu que cet accord est "nul puisque le peuple sahraoui n'a pas été consulté à travers son unique représentant légal le front Polisario et n'a en aucun cas exprimé son accord sur ce sujet mais, en d'autres termes, refuse et dénonce cette décision qui n'a aucune légitimité".

En ce qui concerne les prévisions de la partie sahraouie au sujet de l'intention de l'UE et de l'occupant marocain de débattre de la signature d'un nouveau accord de pêche incluant les eaux territoriales sahraouies, l'ambassadeur sahraoui a déploré "la pression qu'exercent certains gouvernements européens notamment la France et l'Espagne pour amener le parlement européen à signer ce type d'accord nul et non avenu".

L'accord commercial, rappelle-t-on, a été adopté sans débat général au parlement européen et ce suite au rejet de la demande introduite par le groupe des verts et l'alliance des libéraux pour l'inscription d'un débat préalable au vote à l'ordre du jour de la séance plénière tenue le 14 janvier 2019.