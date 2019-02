Dans la lucarne : Une coexistence difficile

Ces derniers temps, les observateurs sont un peu «surpris» par ce qui se déroule dans notre «sport roi». C'est-à-dire que par le passé, nos clubs étaient si bien organisés que rien ne sortait de l’intérieur du club comme informations, tout ce qui est, comme l’on dit, «intime». Le «linge sal se lave en famille» si l’on se réfère au vieux dicton tellement usité. C’était le meilleur moyen pour préserver ce qui devait l’être au sein d’un club donné. C’était déjà en soi une vertu qui a fait la grandeur de nos clubs. Il est vrai qu’avec le temps, les anciennes habitudes sont en train de se perdre. Il faut aussi souligner qu’avant, un club était vraiment «une famille» où tout le monde se respecte et surtout travaille pour le même objectif qui est la réussite du club. Comme dirait le commun des mortels, «autres temps, autres mœurs». Il faut dire qu’aujourd’hui, dans notre football, les bonnes choses sont en train de se perdre. Et c’est vraiment dommage ! Car, on avait vu comment nos clubs étaient respectés et qu’en leur sein tout était pratiquement «nickel» dans les relations entre les uns et les autres. Ces derniers temps, les choses dans nos clubs ont connu une évolution diamétralement opposée à celle qu’on avait l’habitude de voir. Il est clair que depuis l’avènement du professionnalisme durant la saison 2010/2011, les relations ont pris une tournure plus administrative par rapport à l’organisation d’un club par le passé avec le président et ses collaborateurs dont des bénévoles. Aujourd’hui avec la SSPA, on y trouve le CA (Conseil d’administration), le Directeur général et différents membres. Là, le club se retrouve dans un nouveau système de compétition sur le plan sportif et sur le plan organisationnel, les choses sont basées sur des principes qui n’existaient pas par le passé. Toutefois, dans la réalité les choses sont pratiquement gérées par une seule personne. C’est un peu le président qui fait tout lorsqu’il s’agit de recruter aussi bien les joueurs que l’entraîneur. Ce dernier est la dernière «roue de la charrette», puisqu’il ne fait que «manager» l’équipe sans qu’il soit associé d’une façon ou d’une autre à l’opération du recrutement de joueurs qui lui revient d’une façon exclusive. D’où le fait que des scènes presque de «ménage» éclatent le plus souvent. Et ce n’est pas des cas isolés. Nombreux sont les clubs qui sont dans cette situation où le président du club ne s’entend pas avec son entraîneur. Dans les faits, c’est le président du club qui ramène l’entraîneur avec lequel il discutera de tout. C'est-à-dire sur son comportement avec le club, mais aussi avec les joueurs, mais aussi les objectifs à atteindre. Malheureusement, dès le début du travail, les «chamailleries» et autres critiques ouvertes apparaissent au grand jour. Il arrive où l’entraîneur est remercié à cause du fait qu’il n’a pas sa «langue dans sa poche» soit ramené une deuxième fois pour prendre les destinées du club. A ne rien comprendre ! Ce qui se passe actuellement entre le président de l’ESS, Hassan Hamar, et son entraîneur Zekri reste pour le moins énigmatique, étant donné que l’équipe des hauts-plateaux est sur une dynamique de victoires. Tout le monde s’attendait à ce que l’entente entre tous les acteurs de cette équipe soient unis et solidaires. Voilà qu’ils «s’entredéchirent» ouvertement pour des raisons qui restent pour le moins obscures, presque indéchiffrables. Que la raison revienne dans la «maisonnée» sétifienne ; Car il s’agit d’une «bataille» perdue d’avance par les deux parties !

Hamid Gharbi