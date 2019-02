PAC 2 - JSK 0 : Le Paradou en seconde période

Le Paradou AC a disposé de la JS Kabylie, hier au stade de Bologhine. Les camarades de Moussaoui se sont imposés par le score net et sans bavure de 2 à 0, dans cette rencontre de la 20e journée du championnat de Ligue Une. C'est en seconde mi-temps que les locaux ont fait la différence.

Cette confrontation, entre deux teams visiblement déterminés et pratiquant un football académique, a démarré sur les chapeaux de roues. D'emblée, les deux formations, évoluant dans des configurations tactiques assez similaires (4-5-1), avec des blocs équipes médians, ont affiché leurs intentions en se rendant coup pour coup pratiquement. Les protégés du technicien français Dumas ont pris le cours du jeu à leur compte, tentant tant bien que mal d'imposer leur rythme. Ils ont toutefois manqué de fluidité dans la transmission de la balle pour pouvoir destabiliser le bloc défensif adverse. De leur côté, les joueurs de l'entraîneur portugais Chalot, se distinguant par un jeu plutôt direct, ont par contre misé sur le jeu de contre, pour essayer de surprendre la JSK. Ils étaient les premiers à annoncer la couleur. 6', Naïdji trouve dans l'intervalle Zorgane. Ce dernier échoue de peu cependant face à Salhi, qui a bien anticipé. 10', Benyoucef réplique. Sa balle est passée tout près du cadre de Moussaoui. 15', Salhi est contraint de se coucher pour repousser le tir de Boudaoui en corner. 25', Fiston ne parvient pas à reprendre le centre de Tafni, alors qu'il était bien placé au point de penalty. 28', le tir de Naidji est bien bloqué par le portier de la JSK. 35', Zorgane oblige Salhi à la parade pour dévier la balle en corner. La seconde période a repris avec un peu moins d'intensité dans le jeu, mais avec beaucoup de duels et d'impacts. Notamment au milieu du terrain, où l’on a assisté à une véritable bataille. Les joueurs de l'Athletic se sont distingués par un jeu élaboré. La JSK a favorisé de son côté le jeu de contre. 57', Hamoudi tente de surprendre Salhi de loin. Le gardien kabyle s'est montré plutôt vigilant est se saisit du cuir comme il se doit. 61', Benayad, seul dans la surface, reprend de la tête le centre de Boudaoui. La balle passe cependant à côté. 72', Benayad exploite une erreur monumentale du défenseur Chetti pour trouver Naidji au point de penalty. L'avant-centre du PAC ne se fait pas prier pour glisser le cuir dans les filets et ouvrir la marque. Une réalisation qui a complètement déstabilisé la JSK. En manque d'inspiration dans les phases offensives et à défaut d'une reconversion rapide, les camarades de Fiston, très discret lors de cette partie, n'ont pas pu réagir. L'expulsion de Benkhlifa (80'), suite à une faute pour le moins stupide sur Tahri, n'a pas non plus arrangé les affaires des canaris. En prenant de plus en plus de risques, les visiteurs se sont exposés aux contres de l'adversaire. 84', Cheraitia échoue de peu face à Salhi. 85', Naidji signe le doublée devant une défense fébrile. La note aurait pu être salée. Les Pacistes ont touché par deux fois la barre de Salhi. Il scelle ainsi le sort de cette partie. Un victoire qui permet au PAC de progresser dans le classement.

Rédha M.