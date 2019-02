Ligue 1 (suite de la 20e journée) : Le leader hors de ses bases

Cette 20e journée ne s’achèvera que ce jeudi, avec le dernier match qui opposera, au stade du 20-Août de Béchar, la JS Saoura au NAHD.

Ce sera une empoignade assez serrée entre deux équipes jouant les compétitions africaines. Ceci dit, elle sera dominée aujourd’hui, au stade de l’unité Maghrébine, par la joute mettant face à face le leader, l’USMA, à une équipe du MO Béjaïa mal en point en ce moment. Toujours est-il, les poulains de Kheireddine Madoui vont profiter de l’avantage du terrain et de l’apport de leur public pour tenter de renouer avec la gagne. Certes, les locaux vont tout faire pour aligner leurs nouvelles recrues, mais rien ne sera facile. Les usmistes, qui restent sur une victoire et une avance de quatre points sur la JSK, vont tout entreprendre pour creuser l’écart et se rapprocher encore plus du sacre.

Au stade du 20-Août 55, le CRB, lanterne rouge actuellement, est obligé de gagner s’il ne veut pas compromettre ses chances de se maintenir en Ligue1.

Les Sétifiens, en dépit de quelques problèmes relationnels, sont très motivés pour continuer sur leur lancée, surtout après «l’exhibition des forces» face aux gars de Aïn M’lila qu’ils battirent sur le net score de 4 à 0 avec un Djabou des grands jours. Il est certain que les rouge et blanc doivent faire très attention en vue de faire le plein. Pour cela, ils sont appelés à tout donner pour ne pas retourner aux vestiaires bredouilles.

Ce serait une grande désillusion pour eux.

Au stade du 5-Juillet, le MCA n’a pas le droit à l’erreur s’il veut passer la barre des trente points du fait qu’il n’a pas encore assuré son maintien. De plus, l’OMédéa ne viendra pas pour faire de la figuration. Bien au contraire, il donnera tout ce qu’il a dans le ventre pour ne pas rester « englué » avec ses 22 pts dans son compteur. Il est clair que les mouloudéens seront avantagés, mais…

Le cas de dopage de Chérif El Ouazani, dont on vient de résilier le contrat, a jeté un « coup de froid » au sein du groupe. Outre cela, le MCA sera amoindri par plusieurs absences. En effet, il y aura les absences de Merouani (en sélection), Azzi (blessé) et aussi Demou. Adel Amrouche, le coach, pourrait récupérer son avant-centre Nekkache qui n’a pas été vu depuis plusieurs journées.

Il viendra ainsi suppléer Souibah, blessé lui aussi. Ce sera un match spécial pour les locaux après le nul concédé face à El Merrikh en coupe arabe.

Enfin, le CABBA qui reçoit un mal classé, le DRBT, aura fort à faire pour éviter la conter- performance. Il est évident que ce derby de l’Est sera très disputé. De plus, le DRBT de Bougherara est décidé à s’en sortir quelque que soit les difficultés. Il compte encore un match en moins contre le CRB au stade Lahoua Smaïl. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H.G