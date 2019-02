Avant la saison estivale : Réception de 50 hôtels

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a annoncé, hier à partir de Tipasa, la réception programmée «avant le début de la prochaine saison estivale», d’une dizaine d’établissements hôteliers publics relevant du groupe Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme, outre une quarantaine d’hôtels privés. «La concession des biens de l’Etat n’est pas à l’ordre du jour», a-t-il, par ailleurs, affirmé. Les travaux de réhabilitation en cours au niveau d’une grande partie des établissements publics du littoral du pays, relevant du groupe Hôtellerie-Tourisme et Thermalisme, «ayant bénéficié de cette opération pour des enveloppes colossales, seront bientôt finalisés», a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une visite de travail à Tipasa.

Il a fait part, à ce titre, d’une prévision de réception d’une dizaine d’établissements hôteliers publics, d’une capacité globale de 9.500 lits, «avant le début de la prochaine saison estivale», parallèlement à «une quarantaine d’hôtels privés, actuellement en chantier», a-t-il dit. M. Benmessaoud a assuré, que la concession des biens de l’Etat, dont les établissements hôteliers «n’est pas à l’ordre du jour «, du fait, que les décisions de l’Etat et à sa tête le Président de la République «sont claires à ce sujet», a-t-il estimé.

Il a signalé, néanmoins, une «possibilité de révision de leur méthode de gestion, pour la rendre plus moderne et plus professionnelle», a-t-il observé. «Nous œuvrons constamment à l’élaboration d’une stratégie pour le développement du secteur», a ajouté le ministre, à ce propos, faisant part de «propositions présentées régulièrement au Gouvernement et au Conseil de participation et d’investissement, habilités à la prise des décisions concernant la modernisation de la gestion de ces structures», a-t-il informé. Inspectant le chantier de réhabilitation du village touristique Cet (1.200 lits), de Tipasa, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a fait part d’une prévision de réception du projet «pour mai prochain». «Le projet a accusé un grand retard, auquel il a été remédié grâce aux efforts consentis par les autorités locales pour en accélérer la cadence, et en aplanir les contraintes» a-t-il relevé. Aussi, a-t-il souligné «l’importance des potentialités touristiques de la wilaya de Tipasa», dont la valorisation, a-t-il dit, pourrait la «propulser en wilaya pôle», à travers l’encouragement d’un investissement de haute qualité, et la diversification du produit touristique (tourisme balnéaire, culturel, de montagne, et autres). M. Ben Messaoud a, d’ailleurs, dévoilé à ce titre s’être accordé avec le wali, Mohamed Bouchemaa, en vue de la relance de nombreux projets touristiques «en suspens», outre la prise de mesures liées, entre autres, à l’affectation d’enveloppes financières pour l’aménagement d’un nombre de zones d’expansion touristique à Tipasa. Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat a entamé sa visite dans la wilaya, par l’inauguration, en compagnie du wali, d’un hôtel touristique à Bou Ismaïl. Sur place, il a affirmé, en direction du promoteur de cet hôtel privé de 120 chambres, «l’importance du management et du marketing dans la réussite de tout projet touristique», a-t-il précisé. Aussi, lui a-t-il recommandé l’ «adoption d’une stratégie de communication susceptible de lui permettre de se singulariser parmi les autres établissements similaires de la région, et de multiplier ses chances de réussite, en axant notamment sur la restauration et la promotion de la gastronomie algérienne», a-t-il conseillé.