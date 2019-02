Sécurité sociale : Lutter contre la fraude

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a mis l'accent sur l'importance de «lutter contre toutes les formes de fraude» dans l'accès aux différentes prestations fournies par le système de protection sociale, y compris la Caisse nationale des retraites (CNR), a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Présidant, samedi, les travaux de la Rencontre nationale annuelle des directeurs des agences locales de la CNR, le ministre a rappelé la responsabilité qui incombe à l'ensemble des cadres du secteur, mettant l'accent sur la nécessité de «protéger le système de la sécurité sociale et de retraites et d'assurer leur pérennité, notamment à travers la préservation de leur équilibre budgétaire par la rationalisation des dépenses, la consolidation des efforts en matière de recouvrement et la lutte contre toutes les formes de fraudes dans l'accès aux différentes prestations fournies». A cet égard, M. Zemali a souligné la nécessité de rationaliser les dépenses de gestion des caisses de sécurité sociale, y compris la CNR, et de hisser la performance administrative des différents services de la Caisse, outre le renforcement du contrôle, du suivi et de la modernisation des outils de gestion dans ce domaine. En sus de la nécessité de veiller et d'œuvrer à l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des préoccupations des retraités, en simplifiant les démarches administratives, le Premier responsable du secteur a mis l'accent, à cette occasion, sur l'importance de renforcer l'utilisation des nouvelles technologies, à l'image des centres de données numériques de gestion et de traitement des dossiers, dans l'objectif d'assurer un service public de qualité au profit de cette catégorie. A cet effet, le ministre a instruit les responsables des différents organismes sous tutelle à l'effet d'une exploitation optimale et participative des moyens humains et matériels disponibles, outre l'échange des données et des bases de données, en vue de concrétiser davantage d'efficacité dans la performance. Rehaussée par la présence de directeurs centraux, cette rencontre a vu la présentation, le débat et l'évaluation du bilan de l'activité annuelle des organismes de la CNR, tant au niveau central que local, ainsi que l'organisation de quatre ateliers techniques sur le développement des systèmes d'information de la CNR, l'identification des risques et la mise en place de mesures en matière de contrôle et d'assainissement des dossiers de retraite. Les participants à cette rencontre, organisée sur le thème «Développement, modernisation et concertation», ont également débattu des raisons du trop-perçu, des voies et moyens qui doivent être pris aux fins de sa maîtrise et de sa récupération, ainsi que l'état des structures de la CNR au niveau des wilayas du Sud du pays.