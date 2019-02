Barrage de Taksebt : Taux de remplissage de plus de 81%

Le barrage de Taksebt, à Tizi-Ouzou, a enregistré, à la faveur des fortes chutes de pluie et de neige qui se sont abattues sur la région, ces derniers jours, un très important apport d’eau, a indiqué la Direction locale des ressources en eau.

L’ouvrage, qui alimente la majorité des villages de la wilaya et une partie de la wilaya de Boumerdes, est rempli à 81,79%, soit près de 149 millions de mètres cubes. Le taux de remplissage était de l’ordre de 64 % en novembre dernier.

Avec la fonte de la neige qui couvre actuellement les montagnes de la majorité des localités , ce volume est appelé à augmenter considérablement pour permettre au barrage d’atteindre un taux de remplissage de 100% et déborder.

Des pluies torrentielles et d’importantes quantités de poudreuse se sont abattues ces derniers jours sur la wilaya de Tizi-Ouzou, au grand soulagement de la population en général et des agriculteurs en particulier. La chaîne montagneuse du Djurdjura est la principale source d’alimentation de ce barrage hydraulique.

Bel. Adrar