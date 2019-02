Oran : Le défunt Karim Benhalima inhumé

Le défunt photographe de presse Karim Benhalima, disparu en mer le 20 janvier dernier et dont le corps a été repêché samedi soir, a été inhumé hier au cimetière d’Aïn El-Beida d’Oran. Une foule nombreuse, composée des autorités locales, de journalistes ainsi que de proches et amis du défunt, a assisté aux obsèques du photographe du Quotidien d’Oran, âgé de 38 ans, dans une ambiance empreinte de tristesse. Après 13 jours d’attente insoutenable pour ses proches, le corps de Karim Benhalima, victime d’une chute d’un rocher, le soir du 20 janvier dernier près de Mers El Kebir, a été repêché, samedi soir, au large de la plage de Canastel par les éléments de la Protection civile. Aussitôt l’alerte donnée par des amis de la victime, d’importants moyens de recherche et de sauvetage ont été mis en place par les services de la protection civile, soutenus par des unités navales de la 2e Région militaire et un dispositif aérien. Le défunt photographe n’a pu être retrouvé que 13 jours après sa disparition, en raison des conditions climatiques difficiles et d’une mer extrêmement agitée.

Condoléances

Très peiné par le décès de Karim BENHALIMA, photographe-reporter au Quotidien d’Oran, le ministre de la Communication, M. Djamel KAOUANE, présente à l’ensemble de sa famille ses sincères condoléances et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Qu'Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.

“A Allah nous sommes et à Lui nous retournons.”