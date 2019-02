Commission de la condition de la femme de la ligue arabe : Mme Eddalia au Caire

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia, prendra part, aujourd’hui au Caire, à la réunion régionale arabe préparatoire de la 63e session de la Commission de la condition de la femme. Cette participation intervient sur invitation du Secrétariat général de la Ligue arabe - Département de la femme, la famille et l’enfance, en collaboration avec le bureau régional de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale, et ce, parallèlement à la réunion préparatoire de la Commission de la condition de la femme du Groupe des Etats d'Afrique, du 3 au 6 février.