Banque d’Algérie : Émission de Deux nouveaux billets et d’une pièce de monnaie

La Banque d’Algérie (BA) a dévoilé, hier, les nouvelles coupures des billets de banque de 1.000 et 500 DA, ainsi que la pièce de monnaie de 100 DA. Lors d’une conférence de presse, organisée au siège de la BA, son secrétaire général, Mohamed Lahbib Goubi, a souligné que «la mise en circulation de ces nouvelles coupures de billets et de la pièce de monnaie est prévue à partir de la seconde quinzaine du mois de février en cours». «Cette opération a, notamment pour objectif, le rafraîchissement de la monnaie déjà en circulation et la modernisation des billets de banque et la pièce de monnaie, car les séries actuellement en circulation datent des années 1990, ainsi que le renforcement de la lutte contre le faux monnayage. Ces coupures de même valeur (anciennes ou nouvelles) vont circuler en même temps, et il n’y aura pas le retrait des anciens billets. Si les anciens billets sont abîmés et détériorés, ils seront sans nul doute remplacés par les nouveaux», dit-il.

À une question de savoir si la qualité du papier utilisé dans ces nouvelles coupures est plus performante par rapport à celle utilisée dans les anciens billets, le directeur général de l’Hôtel de la monnaie à la Banque d’Algérie, Hamoud Amara, a expliqué que «ce papier est soumis aux mêmes exigences techniques utilisées au niveau de l’ensemble des pays du monde». S’agissant du coût de l’impression de ces nouvelles coupures, il a indiqué qu’il a augmenté de 3% par rapport aux anciens billets. «Ces nouvelles coupures et la pièce de monnaie sont dotés du système de lecture braille qui permettra aux personnes aveugles de pouvoir les identifier facilement», a-t-il dit, avant de préciser que «la procédure de rafraîchissement est estimée entre un et deux ans, comme elle peut aller jusqu’à dix ans, et cela en fonction de la durée de récupération de tous les anciens billets de banque». S’agissant de la structure de ses nouvelles coupures, on constate que le billet de 1.000 DA mesure 160 mm x 71,7 mm et porte l’effigie de l’émir Abdelkader et du roi Jugurtha. Un billet conçu sur le principe de la «Culture, la tradition et la modernité». D'une dimension de 150 mm x 71,7 mm, le nouveau billet de 500 DA a pour thème «L’Algérie à l’ère des technologies de l’information et de la Communication», et porte l'effigie de l’émir Abdelkader.

Concernant la nouvelle pièce de monnaie métallique de 100 DA, elle est constituée d’une couronne extérieure en acier inoxydable, de couleur gris acier et d’un cœur en cupronickel serti à l’intérieur de cette couronne, de couleur jaune rosâtre. Son diamètre extérieur est 29,50 mm, alors que son épaisseur est de 2,30 mm. Cette pièce a pour motif principal le satellite de télécommunication algérien ALCOMSAT-1 survolant le globe terrestre qui fait apparaître le continent africain, l’Algérie étant en relief, ainsi qu’une partie de l’Europe, de l’Asie et, dans une moindre mesure, de l’Amérique du Sud. Cette pièce porte également le calendrier amazigh.

Makhlouf Ait Ziane