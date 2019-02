Développement local : Une commission multisectorielle au Sud

En application des instructions du ministre de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, M. Noureddine Bedoui, une commission multisectorielle a été dépêchée dans la wilaya de Tamanrasset et dans les circonscriptions administratives d’Ain Salah et Ain Guezzam, a indiqué hier le ministère sur son site internet.

La commission regroupe les secrétaires généraux des ministères des Finances, des Travaux publics et des Transports, de la Santé et de la réforme hospitalière, des Ressources en eau, de l’Habitat et de la ville et de l’Education nationale.

Elles est placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, M. Salah Eddine Dahmoune et a pour objet de s’enquérir de l’application des décisions prises et instructions émises lors de la visite du ministre du 5 au 7 janvier dernier, mais également étudier les moyens de renforcer le développement local avec les responsables et élus locaux.