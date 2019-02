Education nationale : Améliorer le rendement scolaire

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghabrit, qui effectue, depuis hier, une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a rencontré les cadres de son secteur, au siège de la wilaya.

Cette rencontre, qui a réuni, notamment les inspecteurs de l’éducation et les chefs d’établissement, en plus des chefs de service au niveau de la direction de l’éducation, avait pour objet de débattre les problèmes dont souffre le secteur, ainsi que les acquits réalisés dans ce domaine. Intervenant au début de la réunion à huis clos, la ministre a rappelé aux cadres de son secteur que la société algérienne est en pleine mutation.

«Les élèves ne sont plus les mêmes que par le passé. Les chefs d’établissement et les inspecteurs doivent se mobiliser», a-t-elle dit, pour améliorer le rendement scolaire. «Nous sommes là pour vous accompagner aussi bien dans les conditions normales que particulières», a assuré la ministre de l’Éducation, qui a cité, parmi ces dernières, l’apparition des maladies contagieuses, les intempéries et même les protestations syndicales.

Elle a souligné que des protocoles ont été élaborés pour assurer la gestion de ces cas particuliers. «Notre vision stratégique, a ajouté Mme Benghabrit, consiste à développer, chez les responsables du secteur, la démarche de gouvernance, de médiation et de résolution des conflits.» La ministre de l’Éducation nationale, qui était accompagnée de plusieurs cadres de son département ministériel, a insisté sur l’enjeu qui se pose au secteur, à savoir aider et soutenir la constitution des identités professionnelles. Le système scolaire évolue, a-t-elle rappelé également, avant de demander aux participants à la rencontre de comprendre cette évolution. «Le statut ne suffit pas pour être le chef d’établissement. Il faut développer les compétences, des savoir-faire et même des savoir-être», a affirmé Mme Benghabrit, qui a indiqué que l’un des rôles majeurs du chef d’établissement est de maintenir un équilibre au sein de la communauté éducative.

«La numérisation du secteur vous aidera certainement à donner davantage de transparence et d’efficience à votre action, en consacrant deux principes fondamentaux : la qualité et l’équité», a-t-elle ajouté. La ministre de l’Éducation, qui a insisté sur la construction d’un climat favorable aux apprentissages, comme elle l’a appelé, n’a pas manqué de renouveler ses encouragements et son soutien aux cadres du secteur. Pour la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Mme Benghabrit, qui doit se rendre aujourd’hui dans plusieurs structures éducatives, s’est dit optimiste quant au rendement du système, au regard de l’évaluation des résultats scolaires durant le 1er trimestre.

Notons que la wilaya, qui compte 648 établissements scolaires, a enregistré un bond en matière de résultats scolaires, même si ces derniers restent moyens, puisqu’ils sont légèrement inférieurs au taux national, comme cela a été relevé dans l’exposé sur l’état du secteur, présenté à la ministre de l’Éducation nationale.

F. D.