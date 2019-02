Rentrée de la Formation professionnelle : Tous les moyens réunis

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a présidé, hier à l’Institut national de la formation et de l’enseignement professionnels d’El-Biar, la réunion des cadres et des directeurs de wilaya. Une réunion qui a pour objectif d’affiner les préparatifs de la rentrée de février 2019, et d’enrichir et d’arrêter les grandes lignes du programme d’action de l’année 2019.

Dans son intervention d’ouverture, le premier responsable du secteur insistera sur le fait que son département «continuera à mettre toute son énergie et à mobiliser tous les moyens pour répondre à la demande de formation». Celui-ci a mis en avant également le fait que «la campagne d’information et de sensibilisation en cours doit être densifiée, avec tous les partenaires, et à tous les niveaux, en particulier au niveau local, pour confirmer la tendance actuelle, auprès des jeunes, à s’intéresser à la formation professionnelle dans la construction de leurs projets d’avenir», dit le ministre. Rappelant à ses troupes la stratégie du secteur visant à améliorer le système de formation professionnelle, M. Mebarki souligne que ses différents services poursuivront leurs efforts, notamment «en matière de diversification de l’offre de formation, de développement des différents modes de formation, d’amélioration de la qualité de d’encadrement et des équipements techniques, et ce dans le cadre d’une utilisation rationnelle des moyens disponibles». Et d’ajouter : «Notre effort concernera aussi la promotion de la politique de partenariat et d’écoute de notre environnement socio-économique.» Dans son intervention, le membre du gouvernement a mis l’accent sur «le développement du partenariat avec l’environnement socioéconomique qui constitue un objectif essentiel du secteur, pour l’amélioration de la qualité de la formation et son adaptation aux exigences et aux besoins de l’entreprise». À cet effet, il dit que «la politique engagée dans ce cadre sera poursuivie, pour mieux préciser les besoins des entreprises en ressources humaines, et les impliquer dans le système de formation, notamment à travers la signature de conventions de partenariat».

Il rappelle cependant l’engagement du secteur à dédier des établissements à des activités économiques particulières à certaines régions, comme pour le tourisme à Alger ou l’exploitation des phosphates dans les wilayas de la frontière est du pays.



Formation à l’entrepreneuriat et modes de formation



Dans cette optique, le ministre affirme : «Nous activerons la concrétisation de certains projets de partenariat, en cours, pour la promotion des filières de formation d’excellence dans divers domaines, à l’instar de l’industrie automobile, avec Peugeot, de l’efficacité énergétique, électricité et automatismes, avec Schneider, du traitement de l’eau avec Suez, ou encore dans le domaine du tourisme.» Sur un autre plan, explique-t-il, «la politique engagée en matière de formation continue sera poursuivie, pour une meilleure prise en charge de la formation et perfectionnement de la main- d’œuvre active, en vue de l’amélioration des performances des travailleurs, d’une part, et de la compétitivité des entreprises, d’autre part».

En sus du partenariat, M. Mebarki insistera dans son laïus sur la formation à l’entrepreneuriat qui «accompagne la formation des jeunes aux métiers, constituant une préoccupation permanente, pour notre secteur, parce qu’elle ouvre plus d’horizons aux diplômés, pour s’insérer dans la vie sociale et professionnelle». Aussi, des sessions de formation et des actions d’accompagnement des stagiaires, dans le «montage» d’activités économiques, doivent compléter les cursus de formation». À ce titre, il indique que son département a préconisé qu’un «enseignement soit introduit dans les cursus de formation, à travers le module relatif aux techniques de recherche d’emploi et à la création d’activités par les stagiaires, en plus des conférences organisées dans ce domaine, en particulier pour les techniciens supérieurs (TS)». «Nous avions, aussi, demandé une évaluation de la mise en œuvre sur le terrain, de cette action, par l’Inspection générale et le réseau d’ingénierie pédagogique, afin de proposer les améliorations possibles. Il s’agira, alors, de faire le point autour de cette action, avant la fin du semestre en cours», a-t-il ajouté. Abordant le système de validation des acquis de l’expérience, le ministre rappelle que la mise en application progressive du dispositif, décidé en avril 2018 au niveau de l’Office national de développement et de promotion de la formation continue (ONDEFOC) et des établissements de formation (INSFP, CFPA, CNFEPD), donne des résultats appréciables.

En outre, des discussions sont engagées avec des entreprises comme SONELGAZ, COSIDER, E.N. Génie Civil et Bâtiment (filiale de SONATRACH), et ce pour la validation des acquis par l’expérience, au profit de leurs travailleurs, dont le nombre dépasserait 1.000. «Cette importante action doit être généralisée dans toutes les wilayas», a-t-il précisé. Également, dans cet ordre d’idées, le ministre préconisera la mise en place du système de validation et de certification des formations en informatique, à l’international. «Un système que notre secteur maîtrise à travers ses conventions avec des académies internationales. Celui-ci doit en effet profiter au large public», dit-il.

Prenant la parole, Rabah Baghloul, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de la formation et de l’enseignement professionnels (FNTFEP), a rejoint la déclaration du SG de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd, en appelant le Président de la République Abdelaziz Bouteflika à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. «Nous soutenons la candidature d’Abdelaziz Bouteflika pour qu’il se présente pour un nouveau mandat», lance le SG de la FNTFEP, soulignant que «le secteur est caractérisé par une forte stabilité, et le dialogue est le point fort du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels».

Mohamed Mendaci