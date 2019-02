Accidents de la route : Baisse de 30% du nombre de décès en 3 ans

Le nombre de décès causés par les accidents de la route a enregistré une baisse de 30% en 2018 comparativement à l'année 2015, a indiqué hier à Alger le directeur général du Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR), Ahmed Nait El Hocine. Intervenant lors d'une rencontre pour la présentation du bilan de la campagne de sensibilisation sur le risque routier, menée en collaboration avec le groupe Sonatrach, M. Nait El Hocine a affirmé qu'en 2018, il y a eu 1.300 décès de moins par rapport à 2015.

Quant au nombre de blessés, il a également reculé de 40% entre 2015 et 2018. Dans ce sens, il a relevé que le nombre d'accidents de la route était en «baisse constante» avec trois années de décroissance consécutive.

Ces baisses découlent, selon lui, d'un travail constant de sensibilisation quant aux dangers de la route. En 2018, il a été enregistré près de 25.000 accidents corporels de la route, ayant causé 3.310 décès à travers les routes du pays, a détaillé M. Nait El Hocine. En comparaison avec l'année 2017, il a été relevé des baisses, respectivement, de l'ordre de 9% du nombre d'accidents, de 8% du nombre de morts et de 10% du nombre de blessés, selon le même responsable. Néanmoins, a-t-il avisé, «s'il s'agit là de résultats encourageants, ils demeurent, toutefois, non satisfaisants».

Avec 3.310 décès dus aux accidents de la route en 2018, le bilan reste encore «très lourd», a déploré le DG du CNPSR qui a soutenu que des efforts supplémentaires sont à fournir, et ce, en collaboration avec d'autres partenaires sachant que la politique nationale, en termes de sécurité routière, englobe plusieurs organismes. A ce sujet, le CNPSR et Sonatrach s'étaient engagés, depuis une année, à travailler ensemble dans une campagne commune de sensibilisation quant aux dangers de la route à travers une caravane de sensibilisation qui a sillonné plusieurs wilayas y compris en direction des travailleurs activant dans les différentes installations de Sonatrach et des localités environnantes.

Quant au choix de la collaboration avec Sonatrach, le premier responsable du CNPSR l'a expliqué par le nombre important de la flotte (camions...) que possède cette compagnie dont les véhicules de transport ont enregistré un certain nombre d'accidents de la route, ainsi que par le «rôle citoyen» que ce groupe public pétro-gazier tient à assurer.

Dans ce sens, a-t-il souligné, le CNPSR a pu bénéficier, à travers cette caravane de sensibilisation, d'un soutien logistique de la part de Sonatrach, ayant permis de se déplacer vers les wilayas de l'extrême Sud de l'Algérie.

Dans sa présentation du bilan de cette campagne, le Directeur santé et qualité de vie auprès de Sonatrach, M. Boumediène, a réitéré que la vitesse était la première cause des accidents de la route en Algérie. Selon ses chiffres, en 2018, le facteur humain a été responsable de 85% des accidents enregistrés, suivi du facteur équipement avec 5%, de l'état du réseau routier avec 4% et des conditions climatiques avec 2%.

Pour sa part, le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a fait part de l'importance qu'il accorde à cette campagne de sensibilisation, et de sa volonté de poursuivre cette opération: «Chacun de nous a un rôle très important à jouer contre les accidents de la route».