ANP : faire face aux menaces

Consolider l’ancrage de la stabilité promue sous la gouvernance du Président de la République, c’est l’engagement toujours réaffirmé par l’ANP et qui se matérialise par des prouesses successives, plus particulièrement dans la sécurisation des frontières. Placées sous hautes surveillances, celles du sud du pays font l’objet d’une approche adaptée de l’ANP qui est parvenue notamment à déjouer plusieurs tentatives d’introduction d’armement lourd. Des tentatives qui se sont élevées à plus d’une trentaine l’année dernière. Leur mise en échec a permis la saisie d’un véritable arsenal de guerre, ce qui atteste d’une part le haut professionnalisme de l’ANP et, d’autre part, l’existence d’une réelle menace qui pèse sur la sécurité intérieure du pays. Des organisations terroristes et réseaux criminels connectés aux filiales de la contrebande œuvrent à échafauder des plans de déstabilisation de l’Algérie, mais l’efficacité de l’action de l’ANP fait que leurs projets criminels n’aboutissent jamais grâce à des méthodes de lutte axées autant sur le renseignement que sur l’interopérabilité des différents services de l’institution. C’est ainsi que «les frontières de l’Algérie resteront à jamais infranchissables et sécurisées», comme l’a soutenu le général de corps de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état major de l’ANP à l’occasion de sa visite de travail et d’inspection à la 1re Région militaire. Il avait également évoqué «l’impératif de développer une vigilance populaire et collective, par laquelle le lien Armée-Nation se renforce davantage et le sens de la sécurité et de la stabilité s'ancre de plus en plus. Evoquant des tentatives récurrentes entreprises par «les ennemis du peuple algérien», il a assuré que la force redoutable de l’ANP saura les contrecarrer et les anéantir dès leurs prémices. «La sérénité et la stabilité de l'Algérie constituent des acquis chers que le peuple algérien a pu réaliser aux côtés de son Armée» a-t-il ajouté. Sa visite dans la 1re Région militaire étant intervenue au lendemain de la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 18 avril, il avait également mis en relief que ce rendez vous électoral «sera une autre opportunité à travers laquelle l'ANP prouvera ses grandes capacités à sécuriser ce genre de grands scrutins nationaux et affirmera son extrême et permanent état-prêt pour réunir tous les facteurs de sécurité à travers l'ensemble du territoire national». Les efforts continus de l’ANP au service de la stabilité font l’objet par ailleurs d’hommages réitérés par la société dans son ensemble ainsi que par la classe politique, pour laquelle la promotion de la paix s’est hissée en principe placé au-delà de toute autre considération.

Karim Aoudia