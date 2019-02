Emigration irrégulière : Haro sur les organisations criminelles !

Interpellé sur ce sujet d’actualité, crucial, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique assure que des organisations criminelles exploitent la détresse de certains jeunes par de «basses manœuvres», pour faire la promotion de l’émigration clandestine, et affirme que le phénomène de la «harga fait mal, mais n’est pas l’apanage de l’Algérie».

«Je vous assure cependant que l’Etat fait face à ce problème à travers des mesures juridiques, de prévention et de contrôle», a rassuré Ahmed Ouyahia à l’occasion de la conférence de presse animée, avant-hier, au terme de la 6e session du Conseil national de son parti. «Il faut savoir que 90% des jeunes Algériens qui traversent la Méditerranée travaillent dans des champs de tomates et d’oranges alors que plusieurs secteurs en Algérie ne trouvent pas de main-d’œuvre», a-t-il regretté avant de pointer du doigt des groupes activant sur Internet, au nombre de six, qui nuisent à l’Algérie. «Ils font de la promotion de l’émigration clandestine un véritable fonds de commerce», a soutenu l’intervenant qui assure que l’Etat algérien lutte avec «fermeté» face à ces organisations «criminelles». Ouyahia a saisi cette occasion pour relever les opportunités de travail et les actions de sensibilisations à l’égard de nos jeunes, regrettant qu’un opérateur de téléphonie mobile algérien ait commercialisé une puce en la nommant «Harba».

Il convient de rappeler que lors du forum sur la «Harga» qui s’est tenu récemment, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a déclaré que des efforts «considérables» ont été déployés par les gardes-côtes et l’ensemble des corps de sécurité pour la protection et le sauvetage des jeunes et pour lutter contre ceux qui sont derrière «les voyages de la mort». Noureddine Bedoui a appelé à cette occasion à consentir davantage de sacrifices pour mettre en échec les plans des criminels dont le seul but est d’amasser de l’argent au détriment de la vie des jeunes fourvoyés. «Le bilan du démantèlement de ces réseaux de passeurs s’est soldé l’année dernière par l’ouverture de près de 200 affaires par la justice, impliquant 344 individus ayant comparu devant les juridictions compétentes, dont 24 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement ferme», a-t-il révélé.

Ces efforts se poursuivront, a assuré le ministre, pour «identifier» les passeurs auteurs d’une «odieuse» activité. «Ce sont, a-t-il enchaîné, des individus sans scrupules, dénués de toute notion d’humanisme, qui ont vendu leur conscience au point où la vie de ces jeunes ne compte pas pour eux». Se référant aux rapports des services de sécurité, Bedoui dira que les passeurs effacent toute trace de leurs actes criminels et assure que leurs méfaits «ne resteront pas sans sanctions».

«La justice ne tolèrera jamais ce genre de pratiques», a-t-il affirmé. Evoquant le rôle «néfaste» de l’Internet, notamment les réseaux sociaux, le ministre déplore que ces derniers sont devenus l’espace de prédilection pour les passeurs en l’utilisant à leur guise pour «promouvoir» leurs services et «chasser» leurs victimes «innocentes».

«Ils se cachent derrière des pseudonymes sur des pages Facebook dans lesquelles ils incitent les jeunes à la harga», a-t-il constaté avec amertume avant de faire état de l’identification de 51 pages sur la toile faisant l’apologie de ce phénomène.

«Certaines parties recourent aux médias pour tenir des discours de démoralisation, de désespoir et d’incitation à la harga à travers des messages creux incitant à l’aventure et à la mort», a averti Bedoui qui a appelé ces parties à «cesser» de mettre en péril la vie des jeunes.

Sami Kaïdi