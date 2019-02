Aide sociale du ramadhan : Dépôt des dossiers avant la fin de février

Soucieux de garantir à toute personne dans le besoin les conditions nécessaires pour passer un Ramadhan dans la dignité, les ministères de la Solidarité nationale et de l’Intérieur ont déjà entamé les préparatifs en prévision de ce mois sacré. Pour ce faire, les départements de Mme Eddalia et M. Bedoui ont ordonné leurs services concernés à l’effet d’actualiser les dossiers des familles nécessiteuses et démunies éligibles à cette aide sociale de l’Etat pour le mois du ramadan.

Cette année, les pouvoirs publics ont décidé de substituer le couffin de denrées alimentaires dont la distribution a été marquée par certains dysfonctionnements, contre un chèque de 6.000 DA pour chaque famille démunie. Cette initiative, saluée du reste par les citoyens, vise avant tout à «préserver» la dignité de cette catégorie de la société, conformément aux instructions du Président de la République visant à prendre les dispositions nécessaires pour que l’action de solidarité de l’Etat soit effective via des allocations financières. Ainsi, les citoyens désirant bénéficier de cette aide sociale accordée au titre de l’année 2019 sont appelés à formuler un dossier constitué de huit documents illustrant leur situation familiale et financière. Selon le ministère de la Solidarité, cette opération consiste en l’actualisation des fichiers des personnes afin d’adresser les aides sociales uniquement à ceux qui sont réellement dans le besoin et a pour but le recensement du nombre de familles qui ouvrent droit à cette subvention.



Les chèques seront remis 30 jours avant l’avènement du mois béni



Pour en bénéficier, ces citoyens doivent formuler un dossier composé d’une demande écrite, accompagnée d’une copie de la carte d’identité, d’une fiche familiale, d’un certificat de résidence et d’une photo. Cela s’entend, il faudrait prouver sa non-affiliation à la CNAS par un certificat attestant cette situation. Aussi, vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) et la non-affiliation à la Caisse nationale de retraite (CNR), avec une attestation délivrée des services des impôts. Les personnes concernées sont tenues de déposer leurs dossiers, comportant un compte CCP ou un chèque barré, au niveau de la commune de leur résidence avant la fin février pour bénéficier de cette aide de l’Etat. Les chèques seront remis 30 jours avant le début du mois sacré. Les ministères de la Solidarité et de l’Intérieur ont par ailleurs ordonné aux APC de procéder à la numérisation des données relatives aux familles nécessiteuses et les mettre sur CD. A cet effet, Mme Eddalia a déclaré récemment que le fichier national des personnes nécessiteuses entrera en vigueur à partir du mois de Ramadhan prochain et souligné l’intérêt accordé aux personnes nécessiteuses, faisant part de la poursuite de la politique sociale de l’Etat, notamment en matière d’accompagnement des catégories démunies, en vue de garantir leur accès aux aides qui leur sont destinées, notamment durant le mois sacré.

La ministre de la Solidarité a mis l’accent à ce sujet sur l’intérêt de l’élaboration d’une base de données pour établir des listes des personnes démunies. «Nous travaillons en coordination avec plusieurs secteurs pour l’assainissement des listes des personnes bénéficiaires des différents mesures et dispositifs d’aide sociale en vue d’orienter les subventions aux personnes nécessiteuses», a-t-elle noté en indiquant que son département a entamé, cette année, tôt, les préparatifs en prévision du mois sacré.

Elle a précisé en outre qu’un budget «spécial» est consacré à cet effet, notamment pour ce qui est des restaurants de solidarité. «L’opération d’aide organisée durant le mois de Ramadhan est prise en charge à 80% par le ministère de l’Intérieur au niveau local tandis que le département de la Solidarité nationale assure à hauteur de 10%, le reste étant partagé entre les Affaires religieuses et les donateurs», a-t-elle expliqué. Pour rappel, un montant de 8,4 milliards de DA a été mobilisé durant le mois de Ramadhan dernier pour assurer la distribution de près de 2 millions de couffins ainsi que la distribution de près de 6 millions de repas chauds au niveau de 1.300 restaurants.

Kamelia Hadjib