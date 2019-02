Essai, La civilisation musulmane, de Mustapha Cherif : La voie médiane,un modèle du juste milieu

Professeur émérite des universités, philosophe et artisan du dialogue des civilisations, Mustapha Cherif aborde dans La civilisation musulmane, un essai paru récemment chez ANEP éditions, les modalités d’un dialogue de paix et de tolérance. L’auteur traite, tout au long de cet ouvrage intéressant de 237 pages, des questions pertinentes relatives à la bonne moralité et la voie médiane. Un livre qui se lit d’un trait, parfaitement synthétisé et facile à lire, avec notamment une explication au premier chapitre de la médianité et la pratique de la foi. Mustapha Cherif revient brièvement dans le deuxième chapitre sur l’histoire de la civilisation de la voie médiane. Il aborde dans le troisième chapitre la question de la civilisation médiane pour notre temps, avec des exemples d’actualité, avant d’écrire, au quatrième chapitre, sur la médianité dans le système social et politique. Au cours des chapitres, Mustapha Cherif s’enfonce dans l’analyse du dialogue des civilisations au XXIe siècle, avec notamment la voie médiane et son rapport aux autres civilisations, il y consacre tout un chapitre sur l’homme universel médian, sur la voie médiane de l’Islam et la première modernité, avant de parler de la modernité du vivre-ensemble, un combat qu’il mène depuis de longues années, partout dans le monde, en sa qualité d’ambassadeur de l’Islam modéré et de l’intellectuel algérien tolérant.

Pour une éthique du vivre-ensemble

Dans son anticipation, Mustapha Cherif parle dans le neuvième chapitre de la voie médiane de demain, avant d’aborder les soubassements de la voie médiane dans la liberté et la sacralité. L’auteur propose dans le onzième chapitre des réflexions sur l’issue de sortie du repli par la voie médiane ; il y aborde également la relation de la voie médiane et l’écologie, avant de finir sur la voie médiane et l’équilibre psychique. L’auteur fait savoir que le monde subit une fin de civilisation en prenant une mauvaise direction. Il met en garde contre les dangers de l’extrémisme et tire la sonnette d’alarme quant à l’obligation d’un dialogue sain et libre entre toutes les communautés du monde. « Les extrémistes de tous bords perturbent le vivre-ensemble. Penser notre temps est vital. Pour y faire face, ce riche ouvrage propose de se pencher sur le concept de civilisation médiane, de juste milieu, pour relever le défi. La civilisation musulmane, qui, sur la base du modèle prophétique, l’homme universel, a brillé durant mille ans, est revisitée. Ses valeurs ouvertes peuvent contribuer à répondre au besoin d’une nouvelle civilisation humaine. Est esquissée la voie médiane, ni société du consumérisme, ni rigorisme religieux, ni séparation outrancière des dimensions essentielles de l’existence, ni leur confusion. Est-il possible de forger un homme médian, accompli, équilibré et juste, capable d’articuler modernité et authenticité ? », a-t-il écrit. Mustapha Cherif, penseur algérien de réputation internationale, qui œuvre pour une éthique du vivre-ensemble et la culture de la paix, est lauréat du Prix Unesco du dialogue des cultures et du prix italien Ducci de la culture de la paix. Le Centre stratégique royal d’Amman le distingue parmi les cinq cents intellectuels musulmans les plus influents dans le monde.

Kader Bentounès