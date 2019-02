4e anniversaire de l’association Cheikh Mohamed Bouali : De belles soirées en perspectives

L'association culturelle et artistique "Cheikh Mohamed Bouali" de Tlemcen a programmé des soirées de musique andalouse pour célébrer le quatrième anniversaire de sa création, a-t-on appris de son président, Bentchouk Mohamed Amine. Ces soirées musicales, prévues les 14 et 15 février courant à la maison de la culture Abdelkader-Alloula, verront la participation des associations "Bachtarzia" d'El Koléa et "Sadek Bejaoui" de Béjaïa. L'objectif étant de réhabiliter ce genre musical millénaire.

Des jeunes élèves de l'école "Cheikh Mohamed Bouali" mettront également leur talent et leur maîtrise des instruments de musique utilisés dans le genre andalou. Un ensemble de chants du terroir sera présenté au public par les associations, en plus de représentations théâtrales.

Cheikh Mohamed Bouali est l'un des pionniers de la musique andalouse à Tlemcen. Né le 10 février 1919 à Tlemcen, il a été éduqué dans une famille intellectuelle, héritant de son père, Ghouti Bouali, la pratique de la musique et le penchant pour la musique andalouse et les instruments de musique. Il a été le fondateur de l'association et de l'orchestre de musique "La flamme" qui a formé plusieurs mélomanes. Il décéda en 1996 à Tlemcen. Pour rappel, l'association "Cheikh Mohamed Bouali" a été créée en 2015. Elle compte plus d'une centaine d'adhérents, la plupart des musiciens du genre andalou.