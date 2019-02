Vente-dédicace : Lazhari Labter signe ses ouvrages

L’écrivain Lazhari Labter a présenté, samedi dernier à la Librairie générale d’El-Biar, ses derniers ouvrages, intitulés Hiziya mon amour et Laghouat, la Ville assassinée ou le point de vue de Fromentin, parus aux éditions Hibr.

Coordonné par l’écrivain Lazhari Labter, Hiziya mon amour est un ouvrage collectif. Plusieurs écrivains et poètes célèbrent, chacun à sa manière, la mémoire de Hiziya et sa légendaire histoire d’amour perpétuée par le poème éponyme de Mohamed Benguitoun. Immortalisée par ce dernier, Hiziya, fille d’Ahmed Belbey, un chef de tribu des Ziban, vivait une grande histoire d’amour avec son cousin Saâyed, avant de disparaître tragiquement à l’âge de 23 ans. Ce drame, qui a conduit Saâyed à l’errance, rendu fou par la perte de sa bien-aimée, a inspiré le poète ainsi que de nombreux écrivains. Ce recueil de textes de 145 pages a été édité par les éditions Hibr au premier semestre 2018 et a été réalisé par des auteurs comme Maïssa Bey, Nassira Belloula, Amèle El Mahdi, Smaïl Yabrir, Arezki Metref ou encore Abdelmadjid Kaouah, réunis autour de cette figure mythique, disparue il y a 140 ans, et du poème qui l’a rendue célèbre. « Cet ouvrage fait suite au premier roman qui s’appelle Hiziya, princesse d’amour des Ziban, paru en 2017, où je raconte l’histoire de Hiziya », affirme Lazhari Labter. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de la vente-dédicace, l’écrivain explique qu’« au vu des échos positifs rencontrés par ce roman, je me suis dit que ce serait bien de continuer cette belle histoire, donc j’ai sollicité des amis écrivains et poètes de raconter leur Hiziya ».

Dans ce sillage, il ajoute : « J’ai donc coordonné cet ouvrage auquel j’ai donné le titre Hiziya mon amour, puisque c’est un titre générique qui regroupe tout ce que les gens pensent. » Répondant à une question relative au choix des écrivains et poètes qui ont contribué à ce chef-d’œuvre, il a précisé que « souvent quand on fait un ouvrage collectif, on aborde la question des critères des choix des auteurs, il y a une partie qui est objective, mais il y a beaucoup de subjectivité, on a toujours des préférences à des auteurs (...) Le critère était très simple, pour moi ce n’était pas compliqué, il fallait qu’il y ait des écrivains, femmes et hommes, de différentes régions du pays qui s’intéressent au patrimoine et à la poésie populaire, car c’est une histoire nationale qui ne touche pas uniquement le Sud ».



Référence !



Par ailleurs, Laghouat la Ville assassinée ou le point de vue de Fromentin est un roman de 159 pages dans lequel l’auteur relate une épopée encore méconnue, ou ignorée complètement, sur l’histoire de l’Algérie à l’époque coloniale, de sa ville natale. Ainsi, Lazhari Labter raconte l’histoire d’un génocide qui a été commis par les soldats français lors de la prise de la ville de Laghouat, sa ville natale, en 1852. Il affirme : «J’ai intitulé le livre Laghouat la Ville assassinée ou le point de vue de Fromentin, car c’est un ouvrage à deux voix, dans lequel je raconte une histoire réelle et documentée sur la base de faits attestés.» Le romancier explique que «ce roman est aussi à deux voix, car nous avons eu la chance, en plus de tous les documents laissés par les généraux français, d’avoir entre les mains un ouvrage capital, Un été dans le Sahara, de l’artiste peintre Eugène Fromentin qui est arrivé à Laghouat au mois de juin 1853, soit six mois après la prise de Laghouat, les 3 et 4 décembre 1852 ».

Dans le même ordre d’idées, il a souligné que lorsque Eugène Fromentin est arrivé dans la ville de Laghouat en été, il a trouvé la ruine fumante de la ville. Et « l’écrivain nous laisse un livre où il décrit avec une très grande objectivité ce qui s’est passé dans la ville, et cet ouvrage reste un ouvrage de référence ». Une histoire malheureusement encore méconnue, si ce n’est ce livre qui revient déterrer et faire renaître de ses cendres un chapitre de l’histoire qui mérite bien d’être lu et expliqué à la jeune génération et même, retrouvé dans les livres d’histoire. « Lorsque les Français ont pris la ville de Laghouat », selon Lazhari Labter, « ils ont commis un génocide et un massacre sur une population… C’était des fleuves de sang qui coulaient. Il y avait des cadavres dans toute la ville ! L’horreur absolue ! »

« D’ailleurs, Fromentin décrit la ville en affirmant : J’arrive dans une ville qui est morte de mort violente ! Cela dans une première version, avant de revoir son expression, dans une deuxième version, où il barre le mot "violente" et d’écrire : Je rentre dans une ville qui est une ville assassinée », et d’ajouter : « C’est lui qui parle d’assassinat dans le passage suivant : ‘‘L’aspect même de la ville, le silence des rues, l’air d’abandon des maisons, la solitude des marchés, je ne sais quoi de menaçant encore et de sombre vous avertit que ce lieu vient d’être le théâtre d’événements terribles, et même aux endroits les moins maltraités, tout indique une ville à moitié morte –et de mort violente – j’allais dire assassinée’’. «Redonner vie» est une belle expression.



Un fait d’histoire terrible, mais glorieux



«En fait, je veux exhumer une histoire peu ou pas connue du tout, un fait d’histoire terrible mais glorieuse et des figures ignorées ou minorées, à l’exemple du grand résistant Bennacer Benchohra, surnommé «le marin du désert» par les Français pour son agilité et son habileté dans la guérilla des sables, qui avait levé l’étendard de la résistance de 1841, presqu’en même temps que l’Emir Abdelkader, jusqu’en 1875. Trente- quatre ans de résistance et de combats sur tous les fronts, plus que l’Emir Abdelkader, Hadj Ahmed Bey, cheikh Haddad, cheikh Mokrani réunis. Lazhari Labter a affirmé qu’il y a une forme de négligence dans l’écriture de notre histoire, mais quelque part aussi, voulue, afin d’occulter la résistance de certains chefs historiques comme celle menée par Bennacer Benchohra, qui était sur tous les fronts, plus que l’Émir Abdelkader, cheikh Haddad, cheikh Mokrani réunis. Il y a lieu de noter, enfin, que Lazhari Labter est journaliste, poète et romancier. Il est né à Laghouat (Sud algérien) en 1952. Il vit et travaille à Alger où il se consacre à l’écriture. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs recueils de poèmes, un témoignage sur les journalistes algériens assassinés et une étude sur la bande dessinée algérienne. Sa somme poétique intitulée Essentiel Désir – Diwan al Ishq oua al-Ghazal a été publiée chez Hibr éditions en 2013 et son premier roman, Hiziya, princesse d’amour des Ziban, aux éditions El Ibriz en 2017.

Sihem Oubraham