Mohamed Cherif Belmihoub, professeur et analyste en économie : Transformer la structure de l’économie algérienne

L’annonce faite récemment par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, par rapport à la chute des réserves de changes de l’Algérie, «pour la première fois» en dessous de la barre des 80 milliards de dollars, soit 97 milliards de dollars, prête à inquiétudes, estime le professeur et analyste en économie, Mohamed Chérif Belmihoub. Intervenant, dimanche, à l’émission «L’Invité de la rédaction» de la Chaîne III de la radio algérienne, l’économiste explique en fait, qu’il ne s’agit pas seulement d’une affaire de stocks mais d’évolution de ces stocks durant les années à venir. «Chaque année, nous avons 20 milliards de dollars de déficit sur la balance des paiements. Si on reste sur les chiffres de 2018, et cas où le baril de brut reste fixé à 70 dollars, et que, de plus, le niveau des importations soit maintenu à 35 milliards de dollars, le pays risque de devoir faire face à un déficit de 7 à 8 milliards de dollars, à la fin de l’année, mais, à condition que la production reste au niveau actuel, ce qui n’est pas sûr», avance-t-il. D’autre part, a-t-il ajouté, «la consommation interne d’hydrocarbures et surtout de gaz augmente à 7 et 9% par année ce qui veut dire que les volumes exportables auront tendance à baisser au cours des prochaines années. C’est une préoccupation majeure». Mais au-delà de ce calcul arithmétique, admet l’intervenant, «c’est la situation globale qui est préoccupante car on dépense plus qu’on ne gagne et c’est notre économie qui ne se diversifie pas, car on exporte toujours que du pétrole». D’autre part, signale Mohamed Chérif Belmihoub «on a négligé la balance des services où on est déficitaires de 12 à 13 milliards de dollars par année». En fait, dira-t-il, «notre croissance économique reste faible parce qu’on investit peu en Algérie, on consomme plus, sachant qu’un million d’Algériens s’ajoutent chaque année à la population». L’invité de la rédaction affirme ainsi que «nous sommes dans une situation de croissance démographique, qui a repris en 2008 et, qui n’est pas adossée à une croissance économique, cette dernière restant faible pour le développement du pays, alors que «nous utilisons des capacités de production à 50 et 60% seulement ce qui fait que les usines algériennes ne fonctionnement pas à plein régime», indique cet économiste. En fait, «l’Algérie ne diversifiera pas la structure de son économie, sa balance commerciale, ses importations vont s’en trouver affectés», a-t-il souligné. Selon l’intervenant, la principale difficulté réside dans le fait qu’«Il n’y a pas un projet politique ambitieux qui va au-delà de la loi de finances». En clair, «L’Algérie fonctionne depuis un certain nombre d’années avec une loi qui est devenue le document de doctrine, alors que la loi de finances est un document administratif et budgétaire et non pas un instrument stratégique». Par conséquent, suggère-t-il, «il faut des réformes profondes, et aller vers une visibilité plus large en matière de prévisions perspectives économiques». Aussi, il va falloir «libérer totalement l’investissement, et laisser les investisseurs prendre le risque. Il faudra également lever la tutelle sur l’entreprise publique, «prendre en charge le secteur public sinon il devient un gouffre pour le budget de l’Etat, l’assainissement financier n’étant pas une solution rationnelle». Dans le même ordre d’idées, «il faut transformer la structure de l’économie algérienne, et admettre que le meilleure modèle d’allocation des ressources c’est le marché. Or, le marché en Algérie, n’est pas suffisamment concurrentiel, il y a des lobbies qui empêchent le fonctionnement concurrentiel du marché», voire «du système économique», dira l’invité de la rédaction.

D. Akila