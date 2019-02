Nouvelles de Sétif, Le système Ouest des grands transferts est fonctionnel : Mise en eau du barrage de Maouane

Page animée par ZOGHBI

À la grande satisfaction des populations de Sétif, l’eau d’Ighil Emda, dans la wilaya de Béjaïa, coule désormais à flots dans le nouveau barrage de Maouane, maillon fort du système Ouest des grands transferts, désormais fonctionnel.

Dans ce véritable défi marqué par de gros investissements pour la réalisation de ces grands transferts destinés à alimenter plus de 1.800.0000 habitants à l’horizon 2040 et irriguer plus de 40.000 hectares de terres agricoles, le Système Ouest, qui prend naissance dans la daira de Kherrata pour acheminer l’eau vers le barrage de Maouane dans celle de Sétif, relève d’un acquis sans précédent en la matière pour les populations de cette wilaya qui n’ont pas oublié les effets du stress hydrique qui a frappé de plein fouet cette région il y a deux ans et contraint le ministre des ressources en eau et le wali de Sétif à mettre en place un programme d’urgence. Un programme qui s’était traduit, entre autres, par la mise en place provisoire d’une station de traitement monobloc d’une capacité de 50.000 m3-jour pour la mobilisation de 8 millions de m3 du barrage de Maouane ainsi que la réalisation de 18 importants forages, au moment où pas moins de 31 opérations d’un montant de 93 milliards de centimes étaient mises en œuvre sur le budget de wilaya à l’effet de consolider ce programme qui a permis aux citoyens de passer le mois de ramadhan et la saison estivale dans de bonnes conditions.

Aujourd’hui, le temps des solutions provisoires semble être définitivement révolu dans cette wilaya où l’insuffisance, voire l’absence de précipitations, est largement compensée par la réalisation de ces grands transferts qui relèvent de grands projets structurants et s’inscrivent de plain-pied dans la dynamique du schéma national hydraulique qui s’appuie entre autres sur une stratégie d’hydro-solidarité entre les wilayas où les précipitations sont constantes et d’autres où il pleut beaucoup moins, à l’instar de celle de Sétif.

Le transfert Ouest, composé de 3 grands ouvrages, le barrage d’Ighil Emda, qui constitue la ressource principale du transfert, les ouvrages de transfert sur 22 km de canalisation en acier, ainsi que 3 stations de pompage et le barrage réservoir de Maouane, d’une capacité de 148 millions de m3, permet d’acheminer l’eau à travers monts et montagnes jusqu’à Sétif.

«Nous démarrons avec un débit pompé de l’ordre de 1,5 m3/seconde, soit 129 000m3/jour avant de mettre en service dans les jours qui viennent la deuxième pompe pour doubler cette capacité, soit 258 000m3/jour et tripler ensuite dès l’achèvement de la nouvelle station de traitement d’une capacité de 135 000 m3/jour. Le volume pompé sera ainsi de 387 000m3/jour», nous indique le directeur de wilaya des ressources en eau.

La récente visite du secrétaire général de la wilaya, Bouzegza Louanes, au barrage de Maouane, d’une capacité de retenue de 148 millions de m3, a permis au représentant du wali de constater de visu l’arrivée de l’eau à un très haut débit et le niveau pour la mise en eau de ce barrage : «C’est une réalisation d’envergure qui mettra fin à toutes ces contraintes accusées depuis longtemps par cette wilaya. Une situation qui nous avait contraint avec l’apport du ministre des Ressources en eau de mettre en œuvre un programme d’urgence, jusque même un plan de citernage pour répondre aux besoins. Dans les tous prochains jours, nous allons procédé à une première ouverture des vannes avec une meilleure cadence d’approvisionnement sur le couloir des villes de Sétif, El Eulma, Guedjel, Ouled Saber, Ouricia, Ain Abessa et Maouane en attendant la mise en service avant le mois de Ramadhan de la grande station de traitement pour agir sur l’autre couloir des villes de Ain Oulmene, Ain Arnet, Mezloug, Ksar el Abtal et Guelel». Des acquis consolidés par les apports d’autres projets, à l’instar de celui de Oued el Bered dont la chaine d’adduction a été complètement rénovée pour mettre fin aux grosses fuites, et passer d’un débit de 150 à 300 litres/secondes avec un impact de plus de 420.000 habitants sur le couloir Oued Bered, Tizi n’Bechar, Amouchas, Ouricia et Sétif.

L’autre grand projet dont les travaux sont également bien avancés permettra d’ici le mois de mai d’approvisionner les communes montagneuses de Guenzet, Ain Legradj, Beni Mohli, Beni Chebana, Beni ourtilène et Draa Kebila à partir du barrage de Tichy Haf.

-------------------

LPA

Lancement de 1.000 nouveaux logements

Une rencontre s’est tenue ces jours derniers à Sétif regroupant, autour du secrétaire général de la wilaya et du directeur de wilaya du logement, les 25 promoteurs (dont 2 publics) qui ont à charge de réaliser le nouveau programme des 1.000 logements LPA attribué à la wilaya.

Une rencontre à laquelle ont également pris part les chefs de daira et les directeurs de l’exécutif directement impliqués dans la réalisation d’un tel programme, confié, après une sélection qui a touché 450 entreprises, à des promoteurs qui se sont distingués dans la réalisation de programmes précédents ou en cours et répondant aux critères édictés. Le secrétaire général de la wilaya, Bouzegza Louanes, rappellera certaines situations qui si elles permettent d’honorer bien des entreprises exemplaires de par le respect de ses échéances, la qualité des travaux et des relations sans fracas avec les acquéreurs, ne sont pas sans faire ressortir d’un autre côté bien des cas de promoteurs qui ont «brillé» par des retards inconcevables sur des projets LSP qui datent même pour certains de 2009 et des relations souvent très tendues avec les bénéficiaires. Aussi fera-t-il état de la résiliation de deux promoteurs au moment où trois autres sont en instance de l’être, mettant l’accent sur l’application stricte de la réglementation.

Le représentant du wali, qui s’est penché sur les nouvelles dispositions de l’instruction ministérielle N° 1 du 6 février 2018, relatives aux modalités de mise en œuvre du programme LPA, a appelé les promoteurs en charge de ce programme, dont les choix de terrain ont été déjà faits, à faire de Sétif une wilaya exemplaire dans la réalisation de ce programme.

Une wilaya où 9.000 unités ont été déjà réalisées et 3.000 autres ont atteint un taux d’avancement appréciable.

-------------------

Caravane d’aide humanitaire à Bousselem

La solidarité sur le bon chemin



En ces temps de froid glacial et de neige qui sévissent sur les zones montagneuses de la wilaya de Sétif, il est des gestes qui réchauffent les cœurs et donnent aux vertus de la solidarité et aux valeurs de la fraternité leur signification profonde et leur juste place au cœur de notre société. Les caravanes de bienfaisance et de la solidarité organisées qui sillonnent depuis plusieurs week end déjà ces zones reculées pour aller à la conquête de l’espoir de toutes ces familles socialement démunies, sont autant de gestes forts que la direction de wilaya de l’action sociale et de la solidarité à mis en œuvre en coordination avec les élus de ces communes, les services de la gendarmerie nationale, la sureté de wilaya, la santé ,la protection civile ainsi que les associations à caractère sociale et humanitaires actives .

Apres avoir sillonné les communes rurales de Serdj el Ghoul, Beida Bordj, Ain Sebt et Ain Legradj ou d’imposantes actions du genre ont été mises en œuvre, c’était ce dernier week end à la commune de Ain Sebt dans la zone nord de la wilaya de recevoir la cinquième caravane et de vivre dans ce climat de solidarité marqué notamment par la distribution de produits alimentaires aux familles, des effets vestimentaires ainsi des équipements destinées notamment aux personnes aux besoins spécifiques, notamment des fauteuils roulants . Dans le climat de joie intense et de fraternité qui prévalait, d’autant plus rehaussé par cette émotion forte des enfants que recevait pour l’occasion des jouets et se fondaient dans cette ambiance de fête, les familles socialement démunies ont également reçu la visite de médecins pour des osculations gratuites et des médicaments remis également sur place. Autant d’actions et de symboles forts qui dénotent aussi l’attachement de tous ces gens du bien à des valeurs ancestrales jalousement préservées.

-------------------

De la formation à l’insertion professionnelle

Informer et sensibiliser le public et les demandeurs de formation sur les opportunités de formation offertes pour la rentrée, aider, orienter et accompagner les jeunes en quête d’une formation à aller dans le sens de leurs aspirations et choisir les métiers qui leur conviennent le mieux : autant d’objectifs qui ont marqué le premier salon de la formation et de l’enseignement professionnels à Sétif.

Organisée dans les espaces de la salle des fêtes, cette manifestation, qui intervient à la veille de la rentrée du 24 février de l’année, n’a pas manqué, en dépit des conditions climatiques défavorables, de susciter l’intérêt de nombreux visiteurs jeunes, notamment des universitaires, venus à la découverte de toutes les possibilités offertes par ce secteur dans une wilaya qui a connu de réelles avancées ces dernières années. Le salon, étalé sur une semaine, a été marqué par la présentation des différents dispositifs d’insertion pour chaque cursus avec un espace de pré-inscription pour l’ensemble des établissements, rehaussés par une imposante exposition des métiers et spécialités prévus pour cette rentrée. Les responsables des organismes d’insertion tels l’ANSEJ, L’ANGEM, L’ANEM et la CNAC, ont saisi cette opportunité pour présenter les différentes offres et mesures incitatives, incitant de ce fait les jeunes à rejoindre au préalable les établissements de formation dans une wilaya où par ailleurs le volet important du partenariat est marqué par la signature de conventions entre les organismes et institutions et la formation professionnelle.