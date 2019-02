Grand angle : Mise en garde

« Personne ne peut remplacer les Nations unies », a affirmé le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un discours sur l'état du monde prononcé, fin janvier, au Forum économique mondial de Davos. Le patron de l’ONU a raison de défendre l’existence de l’institution au sein de laquelle siègent 194 Etats membres. Et si l’actuel SG plaide la cause de l’ONU et rappelle son importance, ce n’est pas juste parce que c’est son employeur. Loin de là. L’ONU, telle que pensée à la date de sa création et au regard des objectifs qui lui ont été définis, ne pouvait que susciter respect et admiration. Fondée par la nécessité qu’imposait la reconstruction du monde au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’organisation des Nations Unies a fait, du reste, de son mieux pour résoudre les problématiques créées par les nombreux conflits qui surgissaient à travers le monde et ce, dans le but d'établir la paix et la sécurité. Mais l’ONU aura vite fait d’être rattrapée par son propre organigramme. Et au fil des ans, l’organisation est devenue l’otage de son organe vital. Le Conseil de sécurité. Dans son discours, Antonio Guterres a relevé la « paralysie » du Conseil de sécurité de l'ONU sur certains sujets. Il ne s’est pas étalé sur les causes de cette situation. Il est vrai aussi que le patron de l’ONU s’adressait à un auditoire avisé. Difficile de croire, en effet, que les présents au Forum de Davos ignorent le fonctionnement de l’ONU et surtout le pourquoi de son incapacité à être à la hauteur des espoirs suscités en 1945. Ainsi si «la tâche principale du Conseil de sécurité, qui fait autorité, est d’arrêter les guerres le plus tôt possible pour mettre fin à la violence, aux conflits», il n’en reste pas moins vrai que l’exécution de cette tâche est contrariée par les différends que peuvent avoir ses cinq membres permanents. La conséquence est que l’ONU ne parvient pas à agir efficacement. En fait, les décisions du Conseil de sécurité tiennent compte, avant toute autre considération, des intérêts des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. Ainsi toute la bonne volonté de Antonio Guterres, comme celle de ses prédécesseurs, se heurtera aux desideratas de ces puissants qui ont main mise sur le Conseil. Et c’est pourquoi aussi il ne peut que se contenter de mettre en garde : « Si l'on regarde la politique internationale et les tensions géopolitiques, l'économie mondiale et les grandes tendances, y compris le changement climatique, la circulation des personnes et la numérisation, la vérité est que ces questions sont de plus en plus liées les unes aux autres, mais les réponses sont fragmentées», a-t-il souligné, avertissant que «si cette tendance n'est pas inversée, le monde court à la catastrophe».

Nadia K.