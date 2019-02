Venezuela : Le président Maduro, pour des législatives anticipées cette année

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est déclaré favorable à la tenue d'élections législatives anticipées dans le courant de cette année, alors qu'elles sont prévues en 2020. L'Assemblée constituante appelle à "des élections législatives anticipées cette année (...) Je suis d'accord et je m'engage en faveur de cette décision", a déclaré Nicolas Maduro devant des milliers de partisans rassemblés à Caracas. Le Parlement est justement la seule institution contrôlée par l'opposition. Le mandat actuel des députés, élus fin 2015, va de janvier 2016 à janvier 2021. Les prochaines élections législatives doivent normalement avoir lieu fin 2020. Pour sa part, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a appelé à "la mobilisation pour défendre le Venezuela" et "mettre fin à l'intervention impérialiste en Amérique latine", rapportent hier des médias locaux. "Le gouvernement américain, le véritable cerveau derrière le coup d'Etat contre le Venezuela, menace de lancer une agression militaire contre sa nation sœur. Il impose une pression sur l'Europe afin qu'elle devienne sa complice", a tweeté M. Rodriguez. Le Venezuela est en proie à une vive tension politique après que Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale, s'est autoproclamé "président par intérim" le 23 janvier et a été reconnu à ce titre par les Etats-Unis et plusieurs autres pays en Amérique Latine et en Europe.

