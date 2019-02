Réunion du gouvernement yéménite et les houthis à bord d’un navire : Cap vers la paix

Tout un symbole. La réunion, hier, entre des représentants du gouvernement et des éléments du groupe «Ansarullah» yéménites sur un bateau, sous l’égide de l’Onu, pour tenter de faire appliquer toutes les clauses d'un accord de trêve dans la ville portuaire de Hodeïda, essentielle à l'aide humanitaire, revêt un caractère principal dans ce conflit. Sauver le pays des flots de la violence ou sombrer dans les abysses de la terreur et de la destruction.

La rencontre, présidée par le général Patrick Cammaert, est chargée de mettre en œuvre l'accord sur Hodeïda, obtenu par l'ONU en décembre en Suède. A rappeler que le comité du suivi ne se réunissait plus en raison du refus des houthis d'y participer dans une zone sous contrôle gouvernemental.

Les houthis avaient annoncé un boycott le 13 janvier. La réunion d’hier est la troisième de ce comité et elle devait porter, selon l'ONU, sur les prochaines étapes de la mise en œuvre de l'accord conclu en Suède et qui prévoit notamment un cessez-le-feu à Hodeïda. «Les parties vont reprendre les discussions sur la mise en œuvre du redéploiement des forces» à Hodeïda «et la facilitation des opérations humanitaires», a précisé l'ONU dans un communiqué. Le gouvernement et les houthis se sont accusés mutuellement de violer la trêve, tandis que le redéploiement des forces et un échange de prisonniers ont dû être repoussés. Le gouvernement du Yémen et ses alliés avaient demandé la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations unies de pousser les rebelles Houthis à respecter l'accord de cessez-le-feu. Ils accusent les Houthis d'avoir violé 970 fois cet accord pour la ville portuaire de Hodeïda depuis qu'il est entré en vigueur le 18 décembre.

Des combats sporadiques se produisent toujours et le redéploiement des forces rivales, qui était programmé pour le 7 janvier, n'a pas eu lieu. Les deux parties belligérantes avaient en outre accepté d'échanger 15.000 prisonniers, en soumettant la liste des noms de ces captifs au médiateur de l'ONU, mais seuls quelques-uns ont pour l'heure été concernés.

Les Houthis, de leur côté, ont accusé la coalition menée par les Saoudiens de n'avoir pas respecté ses engagements prévus dans l'accord de Stockholm. Dans cette guerre des mots, le spectre d’une reprise des affrontements est réapparu avec la déclaration de la coalition de faire usage d'«une force plus calibrée» pour obliger les rebelles Houthis à respecter les accords conclus.

M. T.