Pourparlers de paix sur la République centrafricaine au Soudan : Conclusion d’un accord

Les parties au conflit en République centrafricaine (RCA) ont conclu, samedi, un accord de paix, au terme des pourparlers qui se sont tenus à Khartoum, la capitale du Soudan, a rapporté l'agence de presse SUNA.

«Les parties sont parvenues à un accord sur les principales questions à l'origine de divergences, notamment le partage des pouvoirs et la justice en période de transition, qui ont été débattues dans le cadre des négociations», a déclaré le chef de la partie soudanaise aux pourparlers, Attal-Mannan Bakheet, cité par l'agence. «Le projet d'accord devait être d'abord signé hier soir en présence du président soudanais, Omar el-Béchir, et de son homologue centrafricain», a-t-il ajouté. M. Bakheet a, par ailleurs, fait remarquer que l'accord final sera signé mercredi dans la capitale centrafricaine, Bangui, en présence de représentants des pays voisins de la République centrafricaine. «C'est un grand jour pour la RCA et pour tout le peuple centrafricain», a pour sa part déclaré Smail Chergui, le commissaire de l'UA en charge des questions de paix et de sécurité, cité par la MINUSCA sur Twitter.

Le haut responsable de l'UA a appelé tous les Centrafricains à soutenir cet accord qui, selon lui, permettra «au peuple centrafricain de s'inscrire sur la voie de la réconciliation, de la concorde et du développement».

Chef de la délégation gouvernementale centrafricaine aux pourparlers de Khartoum, Firmin Ngrebad s'est dit déterminé «à travailler avec le Chef de l'Etat et son gouvernement pour mettre en œuvre les réponses aux préoccupations des frères qui avaient pris les armes».

Depuis le 24 janvier, Khartoum accueille les négociations de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 factions d'opposants.

M. T. et Agences