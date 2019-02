Dans la lucarne : Respect de la programmation

Les années passent et ne se ressemblent pas. Il n’y a pas longtemps, notre championnat se déroulait presque à la perfection sauf dans de rares cas où l’on constate quelques perturbations liées à des raisons indépendantes de la volonté de la LFP. C’est-à-dire qu’il y a des compétitions africaines ou quelques «trucs» ayant un rapport direct avec des présidents qui veulent reporter les matches de leurs équipes respectives. Il faut dire que la journée du temps de Kerbadj se jouait en entier sauf dans quelques situations qui n’ont pas une grande incidence étant peu nombreux. C’est vrai que parfois, les intempéries aussi font que des journées complètes soient ajournées à une date ultérieure ; Toujours est-il, les responsables de la LFP parvenaient à bien « maîtriser » le bon déroulement de notre championnat d’élite. Ce qui veut dire qu’il n’y avait pas beaucoup de clubs mécontents qui montrent qu’ils ne sont pas d’accord avec ce qui s’y passe avec la commission des compétitions de la LFP. Il faut admettre que les choses généralement se compliquent avec la phase retour où les équipes qui sont soit intéressées par le titre ou qui sont concernées directement par le purgatoire affichent leur «courroux » face à ce qui s’y passe. Car, ils se rendent compte que cela n’est pas fait pour arranger leurs affaires. Car chaque point perdu ne sera pas récupéré. C’est toutefois acceptable de voir ce genre de choses. Il ne faut pas seulement en abuser. Ce n’est pas le cas durant la présente saison. On va entamer la 21ème journée du championnat national de Ligue1 et on continue à « subdiviser » le programme de cette compétition sur plusieurs jours. Cela n’est pas fait pour faire en sorte que tous les « acteurs » soient rassurés quant à une fin du championnat national normal sans « grabuge ». Il faut nous permettre d’être dubitatif ! Car si aujourd’hui les présidents de clubs sont calmes, ce ne sera pas le cas lorsqu’on arrive à la 26ème journée où tous les clubs seront obligés de jouer le même jour et surtout à la même heure afin d’éviter d’éventuelles «combines». On va réagir de la même manière. Aujourd’hui, les observateurs restent sur leur faim du fait qu’ils ne comprennent pas comment la LFP ne fait pas, dès maintenant, un effort pour faire jouer tous les matches le même jour sauf pour les équipes domiciliées sur le même stade. Ce qui se déroule actuellement dans notre championnat national ne fait qu’inquiéter les acteurs de notre «sport roi» et plus particulièrement la télévision algérienne qui avait fait des déclarations lors de ses «émissions sportives» qu’elle n’arrive pas à suivre cette programmation un «peu boiteuse» et presque insensée. En effet, on programme une journée, mais elle ne se déroule pas sur un jour, mais plusieurs jours de la semaine. Ce qui rend le travail de l’ENTP, les gens de la presse et autres des plus difficiles. C'est-à-dire vous êtes contraints malgré vous à présenter chaque jour un match de cette Ligue1 qui devient ainsi interminable.

Le meilleur moyen qui sera, on l’espère, accepté par tous, c’est que la LFP commence dès maintenant à respecter sa programmation des journées de son championnat afin de ne pas aider la combine. Car, les acteurs du football laissent faire avant de passer à l’acte. On doit « bannir » cela par le fait de ne pas diviser les matches d’une journée de huit rencontres sur plusieurs jours. Si on continue comme il est le cas actuellement, on ne va pas sortir de l’auberge et que les déboires des uns et des autres vont se multiplier. C’est presque une certitude .

Hamid Gharbi