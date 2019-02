Ligue des champions (3e journée, Gr D) : La JS Saoura accroche l’AS Vita Club (2-2) chez lui

Le club algérien la JS Saoura a arraché un précieux nul face à son homologue de la RD Congo, l'AS Vita Club, sur le score de (2-2), mi-temps (1-2) en match comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, (groupe D) disputé samedi au stade des Martyrs de Kinshasa. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Kasendu Kazadi (14e), Jean-Marc Makusu (37e) pour l'AS Vita. Amine Hamia (45e s.pen) et Yahia Chérif (89e) pour la JS Saoura. Après cette rencontre, l'AS Vita rejoint provisoirement Ahly du Caire en tête du «groupe D» avec 4 points pour 3 matches joués, contre 2 matches au club cairote, suivis de Simba de Tanzanie (3 pts - 2 m) alors que la JS Saoura qui a joué 3 matchs reste 4e avec 2 points. L'autre rencontre du groupe D mettra aux prises en soirée à Alexandrie, les Egyptiens d'Al Ahly et les Tanzaniens de Simba FC. Lors de la 4e journée prévue les 12 et 13 février, la JSS reçoit l'AS Vita Club à Béchar. Les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale.