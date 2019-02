Ligue 1-mobilis (20e journée) : PAC- JSK en tête d’affiche

Trois rencontres de la 20e journée de Ligue Une sont prévues pour aujourd’hui. Le dauphin, JS Kabylie, se déplacera à Bologhine pour croiser le fer avec la coriace formation du Paradou AC. Une rencontre assez intéressante à suivre entre de sérieux prétendants au podium, synonyme de place à une compétition internationale. Les protégés du technicien portugais Chalot, qui ont le vent en poupe ces dernières semaines, veulent confirmer le succès acquis le week-end dernier à Médéa.

«La victoire à l’extérieur face à l’OM a fait beaucoup de bien au groupe et nous a complètement relancés dans la course au podium. Face à la JSK, nous allons tout faire pour garder les trois points en jeu. Ça ne sera certainement pas une partie de sinécure, mais je pense que nous avons les moyens de nous imposer. Nous voulons garder cette dynamique de gagne», a déclaré le joueur de l’Athletic, Mouali. Les Canaris convoitent aussi les points de la rencontre pour rester au contact du leader. Notamment après le faux pas à domicile face à l’ASAM, la semaine dernière. Pour bien préparer cette confrontation face à la solide formation algéroise, qui pratique un beau football académique, les poulains du coach français Dumas ont effectué une mise au vert de trois jours à l’hôtel les Hirondelles de Fort de l’eau. « Face au Paradou, ça sera un match difficile. C’est une équipe qui pratique du beau football et renferme en son sein de belles individualités. Il va falloir rester très concentrés et surtout se montrer solides.

Nous avons un bon groupe capable de relever le défi. Nous l’avons déjà prouvé à plusieurs reprises cette saison, à Sétif, Alger ou encore à Bel Abbès. Nous allons à Bologhine pour la victoire et rien d’autre», a indiqué le défenseur central Sâadou. Par ailleurs, le Chabab de Constantine, sur une courbe ascendante, tentera de prolonger sa belle série d’invincibilité (11) à l’occasion de son déplacement à Bel Abbès. Face à une équipe de l’USM Bel Abbès, qui flirte avec la zone de danger depuis l’entame de la saison et sans coach principal, les poulains du technicien français Lavagne ont toutes les chances de revenir avec un bon résultat. «Nous devons profiter de la situation difficile que traverse l’USMBA et aller à Bel Abbès pour gagner. Nous devons profiter de cette bonne dynamique et maintenir le cap. On est en troisième position au classement. Nous ne devons pas perdre de vue l’USMA et la JSK», a souligné l’entraîneur des Sanafirs, visiblement déterminé à réaliser une belle performance aujourd’hui.

De son côté, l’AS Ain M’lila accueille le Mouloudia d’Oran. Les poulains de l’entraîneur Salim Menad, dans une situation délicate, tenteront de venir à bout de leur hôte pour s’éloigner de la zone de turbulences. Ces derniers n’ont pas d’autres choix que de gagner. De son côté, le MCO, qui bat de l’aile depuis quelques journées, vas essayer de redresser la barre. Le retour à la barre technique de l’entraîneur français Cavani à la place du démissionnaire Belatoui pourrait provoquer le déclic au sein des Hamraouas. Une rencontre indécise entre deux teams capables du meilleur comme du pire.

Rédha M.



Programme des matchs de lundi :

ASAM – MCO (15h)

USMBA – CSC (16h)

PAC – JSK (17h45)