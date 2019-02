M. Mohamed Hattab : « l’état accorde une grande importance au développement du sport féminin »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a insisté, samedi à Tiaret, sur l’importance accordée par l’État à la promotion et au développement du sport féminin.

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a affirmé que l’Etat accorde un grand intérêt au sport féminin, traduit par la réalisation de structures sportives et la formation qui contribuent à son développement dans différentes disciplines. Tiaret a des traditions en matière de sport féminin, surtout qu’’elle a fondé la première équipe féminine de football au niveau national en 1975 ayant décroché la coupe d’’Algérie en 1978, a-t-il souligné, ajoutant que cette wilaya peut redorer cette place eu égard aux structures dont elle s’’est dotée et les initiatives menées par les acteurs du secteur pour réaliser de meilleurs résultats dans différentes disciplines, surtout que le sport féminin est «un objectif assigné à travers le territoire national et qui ne peut être concrétisé qu'à travers la formation dispensée par les écoles, les académies sportives et l’investissement en l’’homme. La wilaya de Tiaret a bénéficié dans les dernières années d’un ambitieux programme initié par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, inscrivant 305 projets d’une valeur de 6,26 milliards DA dont la plupart concrétisés et 40 autres bloqués avec la possibilité de leur dégel, a fait savoir Mohamed Hattab. Le ministre a qualifié les projets réalisés dans la wilaya de «pilotes» dont le projet de réhabilitation du complexe sportif «Kaid Ahmed», qu'il a inspecté. Cette infrastructure d’une capacité de 20.000 spectateurs, a nécessité un investissement de 588 millions DA, de même que la piscine olympique 8 mai 1945 au chef-lieu de wilaya, d’un coût de 740 millions DA, inaugurée ce samedi. Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a assisté à une partie du tournoi de wilaya inter-écoles de natation. Tiaret a bénéficié de projets de réalisation de 4 piscines dans les communes d'Ain Kermes, d'Ain Dhab, de Mahdia et de Dahmouni au titre du programme des Hauts-Plateaux, en plus de 10 stades de proximité dont les travaux tirent à leur fin, a indiqué le conseiller du ministre chargé de l’investissement, Réda Doumi. Par ailleurs, le ministre a présidé, à la maison de la culture Ali- Maâchi de Tiaret, une cérémonie de remise au joueur Mohamed Lamine Bekkari du club «Faucons de la Cadat», du prix du «maillot d’or», un concours national de football des catégories cadets organisé chaque année par l’association sportive «Noudjoum Tiaret» (Eoiles de Tiaret). Au centre équestre Emir-Abdelkader, Mohamed Hattab a honoré la famille du footballeur international défunt Tahar Benferhat, ainsi que 13 cavaliers en saut d’obstacles et endurance, lauréats aux championnats nationaux. En outre, le ministre a inspecté la piscine et le stade municipal de Oued Lily, le stade communal de proximité de Sidi Ali Mellal et a assisté à des exhibitions à la salle omnisports de Rahouia.