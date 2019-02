Ligue 2-Mobilis (20e journée) : Le NC Magra creuse l’écart

Le leader NC Magra, auteur d'un nul en déplacement contre le MC El Eulma (0-0) au stade Messaoud Zougar d'El Eulma, en clôture de la 20e journée du Championnat de Ligue 2 de football, porte son avance à deux unités sur ses poursuivants l'ASO Chlef, battue la veille par l'US Biskra (1-0) et le WAT vainqueur de l'USMH (2-0). Le choc de cette journée entre le MCEl Eulma et le NC Magra aurait pu connaître une toute autre tournure si l'équipe locale avait réussi à transformer le penalty dont elle avait bénéficié au retour des vestiaires.

En effet, suite à une main peu évidente dans la surface de réparation à la 56', l'arbitre de la rencontre a accordé un coup de pied de réparation à l'attaquant du MCEE, Lyès Doucen. Mais le gardien du NCM, Adel Chellali, avait plongé du bon côté, maintenant ainsi le score à zéro partout, jusqu'au coup de sifflet final. Un bon résultat en déplacement, qui permet au NCM de consolider sa première place au classement général avec 36 points, alors que le MCEE a laissé filer une excellente occasion de se relancer dans la course à l'accession, car avec ce nul à domicile, il reste scotché à la 5e place, avec seulement 32 unités au compteur. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le RC Relizane avait petitement dominé l'ES Mostaganem dans le derby de l'Ouest (1-0). Une réalisation signée du milieu de terrain Foued Allag sur penalty à la cinquième minute de jeu et qui permet au RCR de se hisser au pied du podium, avec 33 points, au moment où l'ESM reste scotché à la 10e place, avec 27 unités. Vendredi, en ouverture de cette 20e journée, c'est le WA Tlemcen qui avait réussi la meilleure affaire, en se hissant à la 2e place du classement général après sa victoire contre l'USM El Harrach (2-0). Dans le bas du tableau, le RC Kouba (avant-dernier), a complètement raté le coche, en se faisant épingler à domicile par la JSM Béjaïa (1-2) alors que ses principaux concurrents pour le maintien avaient tous perdu au cours de cette 20e journée. Certes, les Koubéens avaient relativement bien réagi après l'ouverture du score précoce de Baïtèche (2'), en égalisant dès le retour des vestiaires par Ouhadda (46'). Mais la suite a été nettement moins bonne, puisqu'outre les nombreux ratages, ils ont concédé un deuxième but devant Ghanem, qui avait transformé un penalty à la 80e. De son côté, le club de Yemma Gouraya peut se targuer d'avoir ramené un précieux succès de son déplacement au stade Mohamed-Benhaddad, car il lui permet de porter son capital-points à 30 unités.

Ce qui le rapproche considérablement du peloton de tête, alors que le RCK reste scotché à la 15e position, avec seulement 16 unités au compteur. Une déception pour les Algérois, surtout qu'avec le revers de leurs principaux concurrents pour le maintien, l'occasion était plus que propice pour se donner une petite bouffée d'oxygène avant la dernière ligne droite. En effet, outre l'USM El Harrach (premier non relégable), tous les candidats au maintien ont trébuché vendredi, à commencer par le MC Saïda (12e) et l'ASM Oran (14e), puisque les premiers cités ont perdu (1-0) chez l'USM Annaba, alors que les Asémistes ont concédé un nul à domicile face à la JSM Skikda (2-2). C'est Sohbi qui avait offert cette courte mais précieuse victoire aux Annabis (70'), alors que l'ASMO a sauvé les meubles par deux fois contre la JSMS. Ce sont en effet les Skikdis qui ont mené au score, grâce à Khennab, sur penalty à la 26e, puis par Nasseri (48e), mais à chaque fois, les gars de M'Dina J'Dida ont réussi à égaliser. D'abord par Khalfallah (40'), puis par Boutiche, sur penalty à la 68e. Un résultat qui arrange beaucoup plus les affaires des visiteurs, qui consolident leur onzième position par un 26e point, alors que les Asémistes restent premiers relégables, avec seulement 17 unités au compteur. Autre bonne opération réussie vendredi, celle de l'Amel Boussaâda, vainqueur de la lanterne-rouge USM Blida (1-0), grâce à une réalisation de Baâli (44'), et qui permet au club des Hauts-Plateaux de se maintenir confortablement dans le milieu du tableau, avec 28 points.