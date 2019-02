Cyclisme : tour Amissa Bongo (6e étape) : L’Algérien Reguigui à la deuxième place

Le sprinteur allemand André Greipel, de l’équipe Arkea Samsic, a signé sa première victoire au tour cycliste Tropicale Amissa Bongo lors de la 6e étape, courue samedi entre Bitam et Oyem (Nord du Gabon), en battant au sprint l'Algérien Youcef Reguigui (2e). Avec ce résultat, l’Allemand de 36 ans, surnommé «Gorille de Rostock», a franchi la barre des 155 victoires à son palmarès exemplaire dont 11 victoires d’étapes sur le Tour de France. Parti favori, il lui a fallu attendre la 6e étape pour parvenir à arracher sa première victoire de la saison. Greipel a parcouru la distance longue de 120 Km en 02h30:54, en prenant le meilleur sur l’Algérien Youcef Reguigui (02h30:54) et le Français Lorrenzo Manzin de l'équipe Vital Concept (02h30:54). Le cycliste algérien, s'est déjà classé second, vendredi, à l'issue de la 5e étape longue de 120 kilomètres qui traversait le Gabon, le Cameroun et la Guinée-Equatoriale. Au classement général, l’Italien Niccolo Bonifazio de l'équipe française «direct Energie» conserve toujours le maillot jaune avec 16 secondes d’avance en dépit de sa 7e place lors de cette 6e étape, suivi du cycliste Lorrenzo Manzin et du vainqueur de l’étape André Greipel.