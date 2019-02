ES Sétif : Clash entre Hamar et Zekri

On croyait qu’avec le redressement des résultats de l’équipe, notamment avec les retentissants succès réalisés face à l’USMA (3-1), puis à l’ASAM (4-0), la crise qui a secoué l’Entente de Sétif était en bonne voie d’être définitivement résolue.

Mais voilà qu’elle reprend de plus belle, avec un nouveau clash qui oppose non pas le président Hassan Hamar aux joueurs, mais Hassan Hamar, et par conséquent la direction du club sétifien à l’entraîneur Noureddine Zekri. En effet, les déclarations de ce dernier à la conférence de presse qu’il a animée à la fin du match face aux M’lilis n’ont pas du tout été appréciées par le premier responsable du club phare des Hauts-Plateaux ni par l’équipe dirigeante dans son ensemble. En effet, Nourredine Zekri n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer ce qui se passe dans le club, selon lui. Il a évoqué en la circonstance de nombreux problèmes qui ne lui permettent pas ainsi qu’à son staff technique d’accomplir leur mission dans les meilleures conditions. Il a fait part de beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme cela devrait être, affirmant qu’il leur est très pénible d’accomplir leur boulot dans de telles conditions. Les différents médias ont fait part des déclarations intempestives de Zekri, que tout le monde connait à présent et sur lesquelles on ne reviendra pas dans cet article. Cela n’a pas tardé à faire réagir le boss de l’Entente qui, à son tour, a fait savoir via les médias que si l’entraîneur en question avait un quelconque problème ou une quelconque doléance à émettre, il fallait qu’il le fasse directement avec lui et non pas à travers une déclaration de presse. Il a interpellé la direction du club pour lui administrer de le traduire en conseil de discipline pour qu’il s’explique sur son attitude et le fait de faire part de «ses problèmes» en dehors du cercle restreint du club, comme le veut le bon usage.



Senoussaoui juge l’attitude de Zekri inadmissible



Hamar a clairement fait savoir que tout se passe bien et que l’Entente est en train de retrouver sa sérénité, affirmant que les joueurs viennent de toucher leur argent et que les problèmes financiers sont en voie d’être solutionnés, s’interrogeant sur les raisons qui ont poussé Zekri à agir de la sorte. Même le vice-président Hassan Senoussaoui n’a pas caché sa désapprobation au nom de toute l’équipe dirigeante de l’ESS, qui n’a pas du tout apprécié l’attitude de Zekri, qualifiée de mal placée et d’inappropriée. «A l’Entente on lave notre linge sal en famille et non pas en public. C’est inadmissible ce que vient de faire Zekri. C’est la direction qui décide de la politique du club et de ses objectifs. L’entraîneur doit se mettre au service du club et se contenter de faire son travail. Il n’a pas à s’immiscer dans ce qui ne le regarde pas. Il n’a pas à nous dire ce qu’on a à faire ou ce qu’on doit faire avec nos joueurs. Il est payé pour les entraîner et s’occuper de l’aspect technique. Le reste ce n’est pas son affaire. A l’ESS, on a des traditions et on sait parfaitement ce qu’on a et ce qu’on doit faire pour la bonne marche du club. Comme l’a fait savoir Hamar avant moi, toutes les conditions sont mises à la disposition de l’équipe pour qu’elle puisse aller de l’avant. La situation s’améliore par rapport à certains problèmes auxquels le club était confronté. Hamar a payé les joueurs. Zekri évoque franchement des choses insensée», a-t-il soutenu. Hamar a demandé à faire traduire Zekri en conseil de discipline. Les dirigeants lui ont demandé de présenter ses excuses à ce dernier. Mais Zekri en a rajouté une couche en tenant une seconde conférence de presse pour expliquer sa précédente intervention et n’a pas, encore une fois, mâché ses mots en ressassant d’autres points négatifs qui, selon lui, l’empêche de faire son travail convenablement. Quelle issue sera donnée à ce nouvel épisode d’un conflit de trop, qui vient secouer la maison ententiste ? Espérons que la sagesse finira par l’emporter pour le bien de ce grand club. Affaire à suivre…

Mohamed-Amine Azzouz