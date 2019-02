TAJ : « Le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika est le candidat du consensus »

S’exprimant, hier, à l’occasion de clôture des travaux de la session ouverte du Conseil national de son parti, le président de Tajamou’e Amel Jazair a délivré plusieurs messages à ses militants et ses cadres et souligne que le Président de la République est le candidat de TAJ pour les élections présidentielles de 2019. «Nous ferons tout pour que le moudjahid Abdelaziz Bouteflika remporte ce scrutin crucial pour l’avenir de la nation», a affirmé Amar Ghoul qui a appelé le Chef de l’Etat à poursuivre son œuvre. «Notre soutien à Bouteflika est constant», a-t-il précisé, expliquant que cet appui qui s’est fait par conviction prouve notre fidélité au Chef de l’Etat». «Il s’agit également d’exprimer notre volonté de préserver les acquis et les réalisations des deux dernières décennies», dit-il. Amar Ghoul a mis à profit cette opportunité pour assurer que M. Bouteflika est le candidat du «Consensus» et appelle l’ensemble des postulants à la magistrature suprême et la classe politique à œuvrer de «concert» pour créer un environnement «apaisé» permettant de faire de cette «importante» échéance une «fête démocratique». «Aujourd’hui, TAJ est devenu un parti fort, responsable et incontournable car il joue un rôle plus que déterminant sur la scène politique», s’est-il félicité, affirmant que cela n’est autre que le fruit d’un discours «mesuré» et d’un programme « fort». « Il est aussi le résultante de la fidélité absolue que nous vouons à l’égard de notre histoire, de nos martyrs, de notre Etat, de notre président ainsi que de l’ANP, la digne héritière de l’ALN», s’est-il réjoui.

Il souligne que son parti demeure ouvert à l’ensemble des autres courants. «La force de notre formation provient du fait que nous accordons un large espace aux citoyens. Nous acceptons toutes les idées bénéfiques, positives et constructives et ce, dans l’intérêt suprême de notre nation», a insisté le président de Tajamou’e Amal Jazair.

Il indique que le parti «ne blesse» personne, «n’insulte» personne car la politique est, selon lui, «plus noble » que cela. Dans le même sillage, il a soutenu que son parti fait un travail « constant » sur le terrain afin de semer ce qu’il y a de mieux pour la patrie ainsi que pour nos compatriotes tout en stoppant, net, tout ceux qui «tentent» de nous «diviser». M. Ghoul a, d’autre part, tenu à saluer l’Armée nationale populaire (ANP) pour les sacrifices et les efforts quotidiens consentis, permettant ainsi «d’assurer» la sécurité» et la stabilité pour notre peuple non sans inviter la jeunesse à rejoindre l’engagement politique et à présenter «haut et fort» ses revendications. A la fin de son allocution, le chef de TAJ reviendra sur l’importance de tenir, après les présidentielles, la conférence du consensus qu’il a souvent prônée, la jugeant «obligatoire».

«Peu importe sa forme, le plus important étant qu’elle puisse permettre de souder nos rangs et ce, par le biais des bienfaits du dialogue.

Le consensus national permet de ne laisser personne de côté», a-t-il souligné avant de révéler les buts de cette rencontre, à savoir permettre de «répondre» aux préoccupations des citoyens, de «rassembler» les forces vives de la nation pour bâtir l’Algérie «de demain» ainsi que de «renforcer» les acquis de la réconciliation nationale. «L’Algérie ne peut être que la grande gagnante et en sortir la tête haute, avec ses enfants en rangs serrés», a-t-il conclu.

Sami Kaidi