Groupe de la « continuité pour la stabilité et les réformes » : soutien sans faille

Dans le cadre des activités politiques du groupe «continuité pour la stabilité et les réformes» (G15+4) a organisé, hier, à Alger (siège d’El Karama), une réunion de concertation entre les chefs de partis. Présidée par le Secrétaire général de l’Alliance nationale républicaine (ANR) et coordinateur du groupe G15+4, le Dr Belkacem Sahli, a indiqué que cette rencontre a été une occasion pour aborder plusieurs questions en relation avec le rendez-vous du 18 avril prochain et avec l’avenir de la nation.

Les formations politiques formant le groupe G15+4 ont renouvelé leur appel au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour une candidature aux présidentielles afin de «préserver» les acquis réalisés par notre pays et «d’approfondir» les réformes politiques et économiques.Le SG de l’ANR a assuré à cet effet que le groupe est «prêt» et «mobilisé» pour entamer les préparatifs à travers la mobilisation de sa base militante ainsi que plus de 200 élus locaux et plus de 25 députés en vue de « réussir» l’opération de la collecte des signatures ainsi que la campagne de sensibilisation. «Nous sommes également disposés à collaborer avec les différentes structures et alliances politiques qui sont favorables à la candidature de Bouteflika», a-t-il souligné. Les participants ont procédé à l’évaluation de la première étape du plan d’action entre septembre et décembre derniers. Une période qui a vu les chefs de partis mener une campagne de sensibilisation autour des thèmes de la continuité et des principaux objectifs d’un front populaire solide initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.Le plan consiste à animer plus de 20 rassemblements dans les wilayas et une rencontre avec des jeunes à Paris, en plus de l’organisation de plusieurs journées d’études notamment sur le projet de la loi de finance 2019, sur les énergies renouvelables et le changement climatique et sur le phénomène de l’immigration clandestine. «La qualité du travail mené durant cette première étape nous donne entière satisfaction», s’est félicité Belkacem Sahli. La deuxième phase a débuté en février et va s’étendre jusqu’au mois d’avril. Elle prévoit une série de rencontres avec les citoyens afin de les «inciter» à participer «massivement» aux prochaines élections. Des journées d’études sur plusieurs thématiques économiques, sociales, culturelles, et sécuritaires sont prévues.

S. B.