Présidentielle du 18 avril 2019 : Le président Bouteflika candidat des partis de l’alliance présidentielle

Les dirigeants des partis de l’alliance présidentielle, réunis hier au siège du FLN, ont annoncé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera leur candidat pour l’élection présidentielle du 18 avril prochain.

La réunion qui a regroupé le coordinateur de l’instance du FLN, Mouad Bouchareb, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès et le président de Tajamou’e Amel Jazair (TAJ), Amar Ghoul, a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle ces partis ont annoncé que «le moudjahid Abdelaziz Bouteflika sera notre candidat pour l’élection présidentielle du 18 avril 2019 » et salué par la même occasion les acquis liés à la paix, à la stabilité et au développement arrachés sous sa direction.

Dans la déclaration finale lue par M. Mouad Bouchareb, les quatre formations politiques ont exprimé l’importance «de réunir toutes les forces nationales, et la mobilisation politique pour servir l’Algérie». S’agissant des prochaines élections, Bouchareb dira que «les Algériens attendent avec beaucoup d’espoir ce rendez-vous politique majeur qui sera poursuivi par les réalisations économiques et politiques dans un climat de paix et de stabilité et le processus d’édification et de développement initié par le Président de la République. «Les prochaines présidentielles constituent un rendez-vous crucial pour l’avenir du pays qui doit être investi pour la consolidation de la solidarité nationale, pour soutenir l’unité du peuple et la consécration de la culture de la réconciliation nationale» a-t-il ajouté.

M. Bouchareb a indiqué que ceux qui tiennent des discours «populistes» font dans le scepticisme et la manipulation ce qui est leur seule et unique approche politique.

La déclaration des partis de l’Alliance rappelle le lancement par M. Bouteflika d’un processus de réformes qui a «restitué» l’image véritable de l’Algérie et sa dignité au sein du concert des nations. «Plusieurs décisions historiques devant consacrer l’identité du pays, sa stabilité et sa souveraineté ont été prises.

La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable par le président a permis de réaliser plusieurs avancées sur le plan économique et social», a-t-il détaillé.Le coordinateur de l’instance du FLN a affirmé que garce aux réformes constitutionnelles, l’Algérie a pu construire des institutions politiques «solides» basées sur le principe de la participation citoyenne, «véritable gage» de la démocratie des institutions où le peuple est la «clé de voûte» dans le processus de la prise des décisions concernant son avenir dans le cadre de l’Etat du droit. «C’est pourquoi, il faut maintenir une action politique qui met en exergue les acquis des deux dernières décennies et qui méritent encore d’être renforcés par les efforts des âmes conscientes et honnêtes de la nation pour un objectif commun, à savoir, préserver l’avenir du pays», a-t-il estimé. L’alliance présidentielle appelle par ailleurs à la «mobilisation» de toutes les forces politiques, «convaincues» de la pertinence de la candidature de M. Bouteflika pour la présidentielle d’avril, à même de permettre au pays de «poursuivre» son développement socio-économique et de «consolider», dans des conditions de stabilité et de sérénité la paix, la cohésion sociale et la sérénité dont jouit le pays. M. Mouad Bouchareb a ajouté que la consolidation de l’unité populaire permettra à notre pays «d’affronter», à l’avenir, les défis auxquels il est confronté, et les menaces qui peuvent «peser» sur la stabilité économiques et sécuritaire. Cela nécessite, selon lui, l’implication de tous face à ce qui a été qualifié de «manipulation», de campagnes de «propagandes malveillantes», et «manouvres politiques malsaines» qui visent la «déstabilisation» de l’Algérie».

«Notre pays fait face à plusieurs défis sur le plan économique et sécuritaire», a-t-il soutenu, appelant à la fin au renforcement du front populaire qui sera le rempart face à tous ceux qui veulent toucher » à la stabilité du pays et à la souveraineté de ses institutions républicaines. «C’est ainsi qu’on peut garantir la continuité dans cette dynamique de construction démocratique, a conclu le coordinateur de l’instance du FLN.

Tahar Kaidi