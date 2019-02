M. Ahmed Ouyahia, SG du RND : « La candidature du Président Bouteflika est le meilleur choix »

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) a souligné, hier, que la candidature du Président Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril prochain est le meilleur choix. «Notre pôle (l’alliance présidentielle) a opté en faveur du Président Bouteflika, et nous réitérons, à cette occasion, notre appel pour qu'il présente sa candidature pour un nouveau mandat à la magistrature suprême du pays», a également déclaré M. Ahmed Ouyahia, qui s’exprimait, lors d’une conférence de presse animée, à l’issue de la sixième session ordinaire du conseil national du RND.

En réponse à une question posée par un journaliste sur l’annonce de candidature du Chef de l’Etat à l'élection présidentielle du 18 avril, le conférencier a indiqué qu’il s'attend à ce que M. Abdelaziz Bouteflika annonce sa candidature, à travers «un message» au peuple. «Je ne parle pas au nom de Bouteflika. C’est lui seul qui décide de sa candidature», précise M. Ouyahia. Interrogé sur une « éventuelle candidature du Président Bouteflika par rapport à son état de santé », le secrétaire général du RND fera remarquer que « le peuple connaît parfaitement (l'état de santé du) Président et a déjà voté pour lui en 2014 ». Cela dit, poursuit-il, « l'opposition est libre de s'exprimer à ce sujet ». « Le problème de l'opposition avec le chef de l'Etat ne date pas d'aujourd'hui », mais « le peuple a toujours soutenu le Président lors des précédents mandats». A propos de la candidature à la présidentielle d'un officier supérieur à la retraite de l'Armée nationale populaire, le SG du RND a relevé que son parti, qui soutient le Président Bouteflika, « n'y voit aucun inconvénient », rappelant que « c'est le Conseil constitutionnel qui tranchera en dernier ressort ».



M. Ouyahia, favorable à de nouvelles conditions aux postulants à la présidence de la République



Amené à commenter les images montrant un grand nombre de postulants à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, venus retirer les formulaires de souscription de signatures, et dont les médias et les réseaux sociaux se sont faits des gorges chaudes, M. Ahmed Ouyahia a insisté sur l’importance de revoir les conditions pour les postulants à la candidature et d’introduire, à cet effet, de nouvelles mesures légales. M. Ouyahia a déploré, par la même occasion, le rôle de certains médias ayant contribué à amplifier davantage ce phénomène. Il reste néanmoins confiant et assure : « Malgré le nombre important de ces postulants, je pense que le Conseil constitutionnel n'en retiendra en fin de course, que moins d'une dizaine de dossiers ». Parmi les nombreuses questions posées par les journalistes venus à cette conférence de presse, il y avait notamment celle portant sur les conditions dans lesquelles va se dérouler le prochain rendez-vous électoral. Clair, net et précis, M. Ouyahia souligne que la transparence de ce scrutin sera assurée par un mécanisme de contrôle interne, en l'occurrence la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), mais aussi par des observateurs internationaux, rappelant, ici, que les précédentes élections étaient « acceptables sur le plan de la transparence ».



Nécessité d’un consensus national pour relever les défis économiques



Pour ce qui concerne la question inhérente à l’importance, voire, la nécessité d'un consensus national, le conférencier mettra en exergue le fait que même si cette option n’est pas concrétisée, « cela ne signifie pas qu'il y a une crise politique». Ce qui est exigé, cependant, c’est «davantage de mobilisation pour relever les différents défis économiques», a-t-il dit, précisant encore qu’ « il n’y a pas de crise politique en Algérie. La preuve, nous partons, chaque cinq années, aux urnes. Nous avons des défis sociaux et économiques que nous devons affronter avec un consensus le plus large possible. L’Algérie a besoin de mobilisation face à ces défis», a observé M. Ouyahia.



La Déclaration de politique générale devant l’APN avant l’élection présidentielle



Autre remarque importante à retenir, par ailleurs, le gouvernement présentera sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée populaire nationale (APN) avant l'élection présidentielle du 18 avril, a annoncé M. Ahmed Ouyahia. Il convient de signaler, dans ce contexte, que conformément aux dispositions de l’article 84 de la Constitution révisée en 2016, le gouvernement doit présenter annuellement à l'APN une Déclaration de politique générale, qui donne lieu à débat sur l'action du gouvernement. Pour ce qui est de la date précise de cet événement attendu, celle-ci sera connue après concertation avec la chambre basse du Parlement. Il sera révélé également, lors de cette conférence de presse, animée par M. Ahmed Ouyahia, que «les réserves de change du pays sont en-dessous de la barre de 80 milliards de dollars, étant chiffrées à 79,8 milliards de dollars environ, une situation qui nécessite de tout candidat à la prochaine échéance électorale de présenter au peuple des « solutions concrètes » pour améliorer la situation économique», met en exergue M. Ouyahia.



Émigration clandestine : « Des groupes criminels, derrière l’exploitation de la jeunesse algérienne. »



La question de l'émigration clandestine a également été évoquée lors de cette conférence de presse durant laquelle le SG du RND a dénoncé de « basses manœuvres politiques» faisant la promotion de ce phénomène. La question de l’émigration clandestine « fait vraiment mal », mais n'est pas l'apanage de l'Algérie, constate M. Ouyahia qui relève que « 90% des jeunes qui traversent illégalement (la Méditerranée) travaillent dans des champs de tomates et d'oranges, alors que plusieurs secteurs en Algérie ne trouvent pas de main-d'œuvre». Le conférencier a assuré, cependant, que l'Etat algérien fait face à cette situation à travers des mesures juridiques, de contrôle et de prévention ainsi que des opportunités de travail et des actions de sensibilisation au profit de la jeunesse.

Cela dit, il regrette qu'un opérateur de téléphonie mobile algérien ait commercialisé une puce en la nommant « Harba », ajoutant que cette question concerne «toutes les familles algériennes».

Par ailleurs, et au sujet de la mise en place de l'Académie algérienne de la langue amazighe, avec la nomination de son président et de ses membres, le secrétaire général du RND a souligné que tous les Algériens et ceux qui se sont investis dans cette cause doivent reconnaître cette consécration au Président Abdelaziz Bouteflika qui a procédé « progressivement et avec sa sagesse », éliminant ainsi les « causes de la discorde », a-t-il dit. Aussi et tout en mettant en avant les compétences des membres de cette institution, le SG du RND a déploré le fait que

« certains avaient accusé les autorités d'avoir accordé la priorité à l'équilibre régional dans la composition de cette Académie ». « Cessons les querelles sur tamazight, le seul problème qui se pose actuellement c'est sa graphie », notera-t-il, relevant qu'il appartient aux membres de cette Académie, avec le temps, d'en déterminer cette graphie. Tamazight représente un « acquis culturel et identitaire » qui a réalisé « un bond en avant» grâce au Président Bouteflika, souligne M. Ahmed Ouyahia.

Soraya Guemmouri